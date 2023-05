コーエーテクモゲームスは5月15日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品となる『信長の野望・新生 with パワーアップキット』について、一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構が開催する、ニトリ JD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ「東西決戦 in 岐阜・大垣」とのコラボレーション企画を実施すると発表。

ゲームの発売日は2023年7月20日、製品はさまざまなバリエーションが用意されているので価格は下記をチェックしてほしい。また、交流戦は2023年5月27日と28日に開催される。

<公式サイト>

『信長の野望・新生 with パワーアップキット』

https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/

ニトリ JD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ「東西決戦 in 岐阜・大垣」

https://jdleague.jp/gameinfo/2023/6/index.html

女子ソフトボール「JD.LEAGUE」と

『信長の野望・新生 with パワーアップキット』が初のコラボ!

女子ソフトボールリーグ「JD.LEAGUE」と『信長の野望・新生 with パワーアップキット』のコラボレーション企画の第1弾として、羽柴秀吉が主君・織田信長の仇を討つため、わずか数日で全軍を中国路から京に向けて取って返したという“中国大返し”さながら、5日間という短期キャンペーン「中国大返し的 公式Twitter フォロー&リツイートキャンペーン」を実施する。

「中国大返し的 公式Twitterフォロー&リツイートキャンペーン」実施概要

【実施期間】

2023年5月15日~5月19日

【参加方法】

対象期間中、JDリーグ公式Twitter(@JD_League)と「信長の野望」公式Twitter(@nobunaga_kt)を両方フォローし、当キャンペーンツイートをリツイートした人の中から抽選で賞品をプレゼント。

【キャンペーンツイート】

https://twitter.com/JD_League/status/1657944189458587649?s=20

【賞品】

・「JDリーグx信長の野望・新生 with パワーアップキット」ご当地戦国武将コラボカードセット(16枚1組)……10名

※JDリーグ加盟16チームの本拠地に馴染みの深い戦国武将のイラストカード

(採用武将:織田信長/豊臣秀吉/徳川家康/石田三成/黒田官兵衛/宮本武蔵/福島正則/今川義元/本多忠勝/榊原康政/明智光秀/加藤嘉明/北条氏康/上杉謙信/井伊直政/長野業正)

・JDリーグ各チームサインボール……16名

・「東西決戦 in 岐阜・大垣」始球式権(観戦ペアチケット付き)……1名

・「東西決戦 in 岐阜・大垣」観戦チケット……10組20名

※「東西決戦 in 岐阜・大垣」会場への往復交通費などは、ご当選者様負担となります。

※当選者の方へ、JD.LEAGUE公式アカウントよりダイレクトメッセージでご連絡いたします。

ニトリ JD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ「東西決戦 in 岐阜・大垣」開催概要

【東西決戦四番勝負!】

ニトリ JD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ「東西決戦 in 岐阜・大垣」では、「四番勝負」と題してフィールド内外で東西対決を行ない、勝敗を決する。試合の結果だけでなく、来場したファンやSNSを通じた「合戦」も繰り広げられる。

●ニトリ JD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦 in 岐阜・大垣 特設ページ

https://jdleague.jp/gameinfo/2023/6/index.html

【試合日程】

ニトリ JD.LEAGUE 2023 レギュラーシーズン第6節 交流戦シリーズ

<長良川球場(岐阜県岐阜市)>

・2023年5月27日10時

・2023年5月28日10時

<大垣市北公園野球場(岐阜県大垣市)>

・2023年5月27日10時

・2023年5月28日10時

●チケットの購入はニトリ JD.LEAGUE チケットから

https://fan.pia.jp/jdleague/

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。