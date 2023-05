コーエーテクモゲームスは5月12日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品として発売される『信長の野望・新生 with パワーアップキット』[PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch]について、「軍団戦略」と「城役割」に関する最新情報を公開した。

本作の発売日は2023年7月20日予定、さまざまなエディションが用意されているので価格は下記をチェックしてほしい。

軍団がさらに頼れる存在に! 「軍団戦略」

『信長の野望・新生』では、身分の高い武将を軍団長に任命し軍団を編制することで、領主や城主より広い範囲の統治を任せることができた。軍団は方針を定めることで自らの判断で城を攻略したり、味方を支援したりするなど、ゲーム中盤以降の戦略に重要な役割を担う存在だ。

本作では方針に加え「軍団戦略」により、軍団はその活躍の場をさらに広げている。大名と手分けして複数の城へ同時に攻め込む「広域作戦」を展開したり、軍団内から兵力を送り込み、出陣する部隊の兵力を増強する「増援作戦」や、敵の部隊を引き付けて攻め込む隙を作る「陽動作戦」を提案したりと、軍団という大きな単位で戦略を立案・実行してくれる頼もしい存在となっている。

軍団の選べる戦略は、軍団長によって異なるため、誰にどこを任せるべきなのか、右腕となる重臣の人事がより重要になる。

的確な役割分担が天下統一のカギを握る! 「城役割」

『信長の野望・新生』では、「攻略目標」を定めることで城を「軍備拠点」として強化できた。本作ではさらに、治める城に対し3つの「城役割」を設定することが可能に。

城役割が設定された城はより特化した役割を持ち、中には「攻城戦」の発生条件になる役割もあるなど、『新生』の戦略性をより深化させる要素となっている。

<勢力防衛の要! 「防衛拠点」>

「防衛拠点」は敵勢力との攻城戦に備え、防衛に特化させた拠点。城を「防衛拠点」に定めると、城主や領主が防衛のための設備を建設し始める。建設する設備は武将ごとに異なり、敵にダメージを与える「砲台」や味方の体力を回復する「軍楽陣」などさまざまなものがある。

武将の配置はプレイヤーが差配できるため、敵が侵攻してくるルートを見極めたうえで、その配置を決めることでより強固な防衛網を作り上げることができる。

本丸の設備が整った防衛拠点では、攻城戦が発生する。攻城戦では攻め手は大軍であることが多く、城の守り手としては建設した設備の活用がカギとなる。

数倍の兵力に打ち勝つことも可能で、さらに攻城戦に勝利すれば威風が発生し戦況に大きな影響を与えることができるため、戦略的に活用すれば強大な敵勢力に対して逆転のきっかけを作ることができる。

一方で、防衛拠点に設定した城は攻城戦に備えるため、出陣能力は下がってしまう。敵勢力との最前線において、どこを守りどこから攻めるのか、プレイヤーの戦略眼が試される。

<防衛拠点をより強固なものに! 「支援拠点」>

「支援拠点」に定めた城は、指定した防衛拠点に対し防衛用の兵力を送ることができるようになる。防衛拠点単独では兵力が不足していると判断すれば、周囲の城を支援拠点にすることで防衛拠点に兵力を集結させることが可能だ。

防衛拠点と支援拠点を組みあわせ、「点」ではなく「線」で守れば、防衛力は飛躍的に向上する。

一方で、防衛拠点に送った分、支援拠点の兵力と金銭収入は減少し、防衛能力が低下する。敵が狙う城を見極め、防衛拠点と支援拠点の適切な役割分担が強大な敵勢力との戦には重要となる。

<戦略的な補給線の整備が、大遠征を可能に! 「補給拠点」>

「補給拠点」に定めた城は、行軍している部隊に兵糧を与えることができるようになる。長距離の行軍によりすでに腰兵糧の減っている部隊が、十分に兵糧のある補給拠点を通ることで、兵糧を受け取り、腰兵糧が回復、さらに長距離の行軍を可能にするという。

ゲーム中盤以降は遠方の敵勢力との戦が増え、腰兵糧が不足しがちになる。補給拠点の整備は天下統一をより確実なものとしてくれるだろう。

一方で補給拠点とした城は商人を誘致して兵糧の売買を盛んにするため、金銭収入と兵力が下がる。支援拠点よりも大きく減少してしまうため、補給拠点を敵勢力との最前線に置く場合は注意が必要だ。

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

【特典情報】

●早期購入特典:

全機種共通:シナリオ「手取川の戦い」

※パッケージ版の早期購入特典はSteamクライアント/PlayStation Store/ニンテンドーeショップから入手可能です。

※初回生産分のパッケージに同梱されています。

※ダウンロード版の付属期間は、2023年8月2日までとなります。

※後日有料販売する場合がございます。

●店舗特典:

・GAMECITY:「信長の野望」40周年記念歴代シリーズ武将顔CG(20点セット)

・KT SPOT ONLINE SHOP:特製クリアファイル/特製ミニ色紙

・Amazon.co.jp:PC&スマホ壁紙

・あみあみ:アクリルスチルスタンド

・お宝創庫グループ/fammys.com:32㎜缶バッジ

・ebten:B3タペストリー

・BOOKOFF(ブックオフ):PETカード

・ビックカメラ/コジマ、ソフマップ:A3デスクマット

・浅草マッハ!!:アクリルキーホルダー

・楽天ブックス:扇子+ステッカー

・WonderGOO:ポストカードセット(4枚)

【豪華版内容物】

●40周年記念TREASURE BOX:

・ゲームソフト

・武将アートブック

・「信長の野望」40周年メモリアルブック

・コンプリートサウンドトラックCD(3枚組)

・シナリオ「鉄砲伝来」限定ダウンロードシリアル

・「信長の野望」40周年記念“武将顔CG&追加特性”(各6点)ダウンロードシリアル

※40周年記念TREASURE BOX同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

●Digital Deluxe Edition:

・ダウンロード版ゲームソフト

・デジタル武将アートブック

・デジタル「信長の野望」40周年メモリアルブック

・デジタルコンプリートサウンドトラック

・限定シナリオ「鉄砲伝来」

・「信長の野望」40周年記念“武将顔CG&追加特性”(各6点)

※Digi tal Deluxe Edition はダウンロード版のみの販売となります。

※「デジタル武将アートブック」「デジタル『信長の野望』40周年メモリアルブック」「デジタルオリジナルサウンドトラック」はゲーム内の「鑑賞」メニュー内で解放され、鑑賞できるようになります。

●40周年記念豪華セット:

・ゲームソフト

・大般若長光or童子切安綱or日光助真or三英傑愛刀3本セット

※内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※40周年記念豪華セットは各通常版、各TREASURE BOXの組みあわせがあります。

※本商品は模造刀と刀掛台とのセット商品です。

※40周年豪華セットの刀・刀掛台についてはゲームソフト発売後の発送になります。(ゲームソフトは発売日にお届け)

※詳細情報・各価格は販売サイトをご確認ください。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。