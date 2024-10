WB Gamesより発売中のオープンワールド・アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」のダウンロード版が、現在各デジタルストアにて70%オフセールを開催中。

なかでもPC(Steam)版が安くなっており、通常版が2633円、デジタルデラックスエディションが2963円と3000円未満で購入できる。

※PS5/Switch/Xbox Series X|Sはデジタルデラックスエディションのみセール対象。やや高め

本作は、小説「ハリー・ポッター」に登場した世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。授業や交流で魔法を学び、闇の魔法使いと戦ったり、禁じられた森を探索したりできる。この機会に、全世界で2500万本を販売した傑作を遊んでみては。

・PC(Steam)版

https://store.steampowered.com/app/990080/_/

・PS5版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLGCYDELX

・Nintendo Switch版

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000019475

・Xbox Series X|S版

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/44ob44kw44ov44o844oe44o744os44ks44k344o8oidjg4fjgrjjgrjg6vjg4fjg6njg4pjgqjgrnjgqjjg4fjgqpjgrfjg6fjg7m/9MW10GX140N1/0010

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)