ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月31日、日本国内のPlayStation Store(PS Store)およびPlayStation Plus(PS Plus)を対象とする期間限定の割引キャンペーン、「旧正月セール」を開催したと発表。期間は、2024年2月14日までとなる。

本セールでは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大80%オフの魅力的な価格で購入できる。以下では、対象タイトルの一部を紹介していこう。

【セール概要】

セール名:旧正月セール

期間:2024年1月31日~2月14日

URL:https://store.playstation.com/ja-jp/category/fe8d186a-01bd-4443-9122-4dff7e9b4460

「旧正月セール」対象タイトル

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション』

・発売元:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル: アクション

・通常販売価格:9680円

⇒セール割引後価格: 6776円<30%オフ>

・CERO:C(15才以上対象)

・PS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE6DX00

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

『Fate/Samurai Remnant』

・発売元:コーエーテクモゲームス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル: アクション、RPG

・通常販売価格:9680円

⇒セール割引後価格: 6776円<30%オフ>

・CERO:C(15才以上対象)

・PS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA07424_00-GAME000000000000

©TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス

『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』

・発売元:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:9800円

⇒セール割引後価格: 6860円<30%オフ>

・CERO:Z(18才以上のみ対象)

・PS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3CROSSGEN01

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

『ホグワーツ・レガシー』

・発売元:WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

・フォーマット:PS5

・ジャンル:その他

・通常販売価格:9878円

⇒セール割引後価格: 5926円<40%オフ>

・CERO:C(15才以上対象)

・PS Storeでの購入はこちら(PS5版)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01

・PS Storeでの購入はこちら(PS4版)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

PlayStation Plus エクストラ 12ヶ月利用権がエッセンシャル12ヶ月利用権と同 等の金額に!

本日より、新規加入者を対象として「PlayStation Plus エクストラ 12ヶ月利用権」を「PlayStation Plus エッセンシャル 12ヶ月利用権」と同等の価格で購入できるキャンペーンを実施中。

また、すでに加入中の場合は「上位プランへのアップグレード」を33%オフで購入できる。セール内容の詳細は以下の通り。

<セール内容>

・PlayStation Plus エクストラ 12ヶ月利用権に新規加入: PlayStation Plus エッセンシャル 12ヶ月利用権と同等の金額で購入可能

・PlayStation Plus プレミアムの 12ヶ月利用権に新規加入: 33%オフ

・PlayStation Plus エクストラへアップグレード: 33%オフ

・PlayStation Plus プレミアムへアップグレード: 33%オフ

※本オファーは2024年2月11日まで適用されます。

※新規でご加入の方は、PS Plus エッセンシャルの12ヶ月利用権(PS Storeにおける通常価格)と同等の金額でPS Plus エクストラの12ヶ月利用権をご購入いただけます。

※1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月利用権ですでにご加入中の方は「上位プランの12ヶ月利用権」へのアップグレードが33%オフの価格でご利用いただけます。

※ご利用いただけるゲームライブラリは、ご加入のサブスクリプションプラン、タイミング、および国/地域により異なります。

※PlayStation Plusは、利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、ご利用中の利用権と同一期間のご利用に必要な金額(自動更新時のPS Storeにおける通常価格)が自動的に決済され、利用期間が更新されます。PlayStation Plus利用規約が適用されます。

※『グランド・セフト・オート V』は、2024年1月31日時点で、PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムプランのゲームカタログにおいて配信されています。

※CERO Zタイトルをご利用いただくには、年齢確認のためアカウントにクレジットカードの登録が必要です。ファミリーメンバー(子ども)のアカウントでは、PS Plusで提供されるCERO Zタイトルをご利用いただけません。

※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※ 「CERO:Z(18才以上のみ対象)」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。