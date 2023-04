スクウェア・エニックスは4月27日、2022年7月22日にNintendo Switch向けに発売されたRPG『ライブアライブ』のPlayStation 5/PlayStation 4版を発売した。また、PC(Steam)版も明日2023年4月28日に発売する。通常版の価格は、7580円。本編のダウンロードコード付属のパッケージ版コレクターズエディションIIは2万2000円となる。

《ダウンロードはこちら》

・PS5/PS4製品版(ダウンロードのみ):

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005297

・PS5/PS4体験版:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA13907_00-PS5JPDMLIVEALIVE

・PC(Steam)版:

https://store.steampowered.com/app/2014380/

※Steamストアでは製品版・体験版ともに同様のページとなります。

※スクウェア・エニックスe-STOREにてSteamキーでの販売もございます。

https://store.jp.square-enix.com/

※本作はクロスバイによりPS4とPS5、両方をダウンロードできるタイトルです。

※PlayStation 4の製品版セーブデータをお持ちの場合、PlayStation 5の製品版ゲーム内においてタイトル画面のOPTIONから任意のタイミングで引き継ぐ事ができます。ただしPlayStation 5の製品版セーブデータを、PlayStation 4に引き継ぐことはできません。

※体験版セーブデータはプラットフォームをまたいでの引継ぎはできません。

※Steam版の体験版セーブデータを製品版へと引継ぎたい場合、体験版をプレイする前にSteam側機能の「STEAMクラウドをON」にしてプレイする必要があります。

購入特典

⫹PlayStation 4版購入特典⫺

「LIVE A LIVE PlayStation®4 Theme」

PlayStation Storeで購入すると、PS4で使用できる『ライブアライブ』オリジナルカスタムテーマが付属する。

※デザインは予告なく変更になる場合がございます。

※PlayStation 4版はクロスバイに対応しており、PlayStation 5版も無償でプレイ可能です。

※PlayStation 5版を購入した場合でも本特典が付属します。

⫹Steam版購入特典⫺

PC用オリジナル壁紙「LIVE A LIVE Legends Wallpaper」

Steamで購入すると、PC用オリジナル壁紙が付属する。

※デザインは予告なく変更になる場合がございます。

⫹Steam版予約・早期購入特典⫺

2023年5月12日1時までにSteamで予約、購入した人は20%オフ(5984円)で本作を購入できる。

▼購入はこちら

・Steam:https://store.steampowered.com/app/2014380/

・スクウェア・エニックスe-STORE:https://store.jp.square-enix.com/

『ライブアライブ コレクターズエディションII』

スクウェア・ エニックスe-STOREにて新たに「コレクターズエディションII」が数量限定で予約受付中!

ゲームのダウンロードコードのほか、ミニアクリルスタンドの豪華全編セット、あの名台詞を大胆にデザインしたオリジナルTシャツ、新たに描き下ろしたイラストのビジュアルステッカー、可能な限りのイラストを掲載した美麗アートブック、島本和彦先生渾身の近未来編コミックをタイトルロゴと各編のテーマをデザインしたトートバッグに収納してお届け!

PS4版はクロスバイに対応しておりPS5版も無償でプレイ可能。e-STOREによるグッズのみのセット販売のほか、アートブック、コミックの単品販売も全国書店やネット書店で実施するので、すでにSwitch版を購入した人は、そちらも利用してみてはいかがだろうか。

<製品概要>

製品名:『ライブアライブ コレクターズエディションII』

内容:

・『ライブアライブ』ダウンロードコード ※Steam版は品切れとなります。

・コレクターズグッズ 3点セット(あの世で俺に詫びTシャツ/ミニアクリルスタンド究極セット/ビジュアルステッカー)

・アートブック「LIVE A LIVE ORIGINAL+HD-2D Illustrations」

・コミック「超級!!ライブアライブ近未来編」

・ライブアライブ HD-2D リメイク トートバッグ

販売価格:2万2000円

特集ページURL:https://store.jp.square-enix.com/sp/livealive_ce2/index.html

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※詳細はスクウェア・エニックスe-STORE をご確認ください。

29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編

本日10時よりスクウェア・エニックスe-STOREにてチケット先行抽選販売受付開始

スクウェア・エニックスe-STOREでは、本日2023年4月27日10時よりチケットの先行抽選販売受付をスタート。スクウェア・エニックスe-STORE先行では、座席チケットに加え、ペンライト付チケット、パンフレット付チケット、ペンライト&パンフレット付チケットを用意している。

≪スクウェア・エニックスe-STORE先行抽選販売受付スケジュール≫

応募期間:2023年4月27日10時~5月8日23時59分まで

当選連絡:2023年5月16日15時以降 当選者へメールで連絡

決済期間:2023年5月16日~5月23日23時59分まで ※当選者のみ

※受付は先着受付ではなく、抽選での受付となります。

※スクウェア・エニックスe-STOREでの抽選応募には、会員登録が必要になります。(登録無料)

e-STORE応募ページ:https://store.jp.square-enix.com/sp/lalconcert/index.html

コンサート公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/lalconcert/

『ライブアライブ』 とは

伝説のRPG、今ここに――。

1994年にスーパーファミコンで発売された『ライブアライブ』が、ドット絵と3DCGの融合「HD-2D」の映像表現を用いて、リメイク作品として生まれ変わる。

時代、主人公、ゲーム性も異なる7つの物語──どれから遊び、どう進めるかはプレイヤー次第だ。

それぞれの世界を彩るキャラクターデザインは、青山剛昌先生、石渡治先生、小林よしのり先生、島本和彦先生、田村由美先生、藤原芳秀先生、皆川亮二先生、7名の漫画家陣。

本作では『オクトパストラベラー』の生島直樹率いるSQEXアートチームが新たにイラストを描き下ろし、音楽は原曲を手掛けた下村陽子さんの完全監修でより豪華にフルアレンジされている。

オリジナル版のディレクター時田貴司氏が、本作ではプロデューサーとして制作を総指揮。熱い衝撃の展開はそのままに、ゲーム内容は現代にあわせて遊びやすさを向上。原作を遊んだ人はもちろん、初めての人でも楽しめるようになっている。

HD-2D

『オクトパストラベラー』や『トライアングルストラテジー』でも採用されたドット絵の進化系「HD-2D」シリーズ。昔ながらの“ドット絵”と、“3DCG”を融合し美麗なエフェクトが織りなすそれぞれの世界を体験できる。

主人公も時代も異なるさまざまな物語

本作では、時代、主人公、ゲーム性も異なる7つの物語を、好きな順番でプレイできる。それぞれ異なる特徴をもち、バトルをひたすら楽しむものもあれば、ストーリーや謎解きを中心に楽しむものも。

7つの物語をクリアすると、8つ目の物語「中世編」が解放される。彼らの物語のその先に待つものとは……?

言葉のない時代を生きる原始編

孤高の賞金首として無法者たちを迎え撃つ西部編

弟子を育て拳法を伝承する功夫編

密命を受けた忍びが城に潜入する幕末編

技を習得し最強を目指す現代編

超能力を駆使して悪を討つ近未来編

宇宙船で巻き起こる悲劇SF編

勇者が征く魔王討伐の旅路中世編

スタッフ

プロデューサー:時田貴司氏

開発:ヒストリア&SQEX 浅野チーム

イラストレーション:生島直樹氏

キャラクターデザイン:青山剛昌先生/石渡治先生/小林よしのり先生/島本和彦先生/田村由美先生/藤原芳秀先生/皆川亮二先生

サウンド:下村陽子さん

【ゲーム情報】

タイトル:ライブアライブ

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ヒストリア&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch:発売中(2022年7月22日)

PS5/PS4:発売中(2023年4月27日)

PC(Steam):2023年4月28日配信

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

PS5/PS4/Steam版コレクターズエディションII:2万2000円(パッケージ)

※ソフトのパッケージ版はSwitchのみ。コレクターズエディションIIには本編ダウンロードコードを封入

CERO:B(12歳以上対象)

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura