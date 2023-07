スクウェア・エニックスは4月7日、2023年4月27日にPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/PC(Steam)向けに発売を予定しているRPG『ライブアライブ』について、発売決定を記念した公式生放送の配信が決定したと発表。

番組は、2023年4月13日20時より配信。原作ディレクターであり今作のプロデューサーである時田貴司氏に加え、原曲を手掛け本作のアレンジ監修も務めた下村陽子さんが出演する。

ゲームの最新情報や、新たに発売となる「コレクターズエディションII」なども実物を見せながら詳しく紹介するという。

ゲームの配信日は2023年4月27日(※)、価格は通常版が7480円。ゲーム本編のダウンロードコードを封入した豪華特典付きのコレクターズエディションIIが2万2000円となる。

※Steam版は2023年4月28日予定。

番組概要

■番組名:『ライブアライブ』PS4,PS5,Steam 版発売記念!公式生放送

■配信日:2023年4月13日20時~

■出演者:時田貴司氏(プロデューサー)、下村陽子さん(作曲家)

■配信URL:https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20230413003580.html

【ゲーム情報】

タイトル:ライブアライブ

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ヒストリア&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch:発売中(2022年7月22日)

PS5/PS4:2023年4月27日

PC(Steam):2023年4月28日配信予定

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

PS5/PS4/Steam版コレクターズエディションII:2万2000円(パッケージ)

※ソフトのパッケージ版はSwitchのみ。コレクターズエディションIIには本編ダウンロードコードを封入

CERO:B(12歳以上対象)

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura