スクウェア・エニックスは3月16日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、同社のRPG『LIVE A LIVE』中世編とのコラボレーションイベントを開催すると発表した。開催期間は、本日17時~2023年4月27日まで。

・『LIVE A LIVE』中世編コラボPV

https://youtu.be/5yzUmmTGmVU

新たなキャラクター『LIVE A LIVE』中世編より

“オルステッド”と“ストレイボウ”が登場!

『LIVE A LIVE』の中世編に登場するキャラクター“オルステッド”と“ストレイボウ”が期間限定で本作に登場。“オルステッド”は期間中「LIVE A LIVEコラボ導き 無料10連 命界の双傑」を行なうことで、無料で獲得可能だ。

ルクレチア王国の新たなる“勇者”

“オルステッド”

影響力:名声

ジョブ:剣士

CV:中村 悠一さん

剣士“オルステッド”紹介PV

親友とともに旅するルクレチア王国の“魔導士”

“ストレイボウ”

影響力:権力

ジョブ:学者

CV:程嶋 しづマさん

学者“ストレイボウ”紹介PV

◆「LIVE A LIVE コラボ導き 無料10連 命界の双傑」

期間中、無料で「十の導き」を1回行なえる。本導きでは★5“オルステッド”が1体確定で出現。本導きでは「命界の導片(2023/03)」×10個をおまけとして獲得できる。導きの期間は、2023年4月27日3時59分まで。

◆有償限定「ステップアップ LIVE A LIVE コラボ導き 命界の双傑」

本導きを行なうことでSTEPが1つ上がり、STEP5では導きの10枠目に対象の★5キャラクターのうち1体が確定で出現する。また、期間中は期間限定キャラクターの“オルステッド”と“ストレイボウ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。さらに本導きではSTEPごとに「命界の導片(2023/03)」などをおまけとして獲得可能だ。導きの期間は、2023年4月27日3時59分まで。

※有償限定「ステップアップ LIVE A LIVE コラボ導き 命界の双傑」の詳細は、2023年3月16日17時掲載予定のゲーム内「告知」でご確認ください。

◆「LIVE A LIVE コラボ導き 命界の双傑」

期間中、期間限定キャラクターの“オルステッド”と“ストレイボウ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇している導き。本導きを行なった回数にともない「命界の導片(2023/03)」をおまけとして獲得可能だ。導きの期間は、2023年4月27日3時59分まで。

※「LIVE A LIVE コラボ導き 命界の双傑」の詳細は、2023年3月16日17時掲載予定のゲーム内「告知」でご確認ください。

新たなストーリーとコンテンツ

◆新たなサイドストーリー

コラボストーリー前編となるサイドストーリー「オクト・ア・ライブ 大陸編『勇者』」を追加。

※サイドストーリー「オクト・ア・ライブ 大陸編『勇者』」は、メインストーリー「富を極めし者 1章」「権力を極めし者 1章」「名声を極めし者 1章」のいずれかをクリアすることで解放されます。

◆LIVE A LIVE コラボ特別任務

期間中、LIVE A LIVE コラボ特別任務が開催される。各任務の達成条件をクリアすることで、最大で下記のアイテムを獲得可能だ。実施期間は、2023年4月13日3時59分まで。

・ルビー 合計100個

・旅人の聖導印3個

・経験値の極上ナッツ(小)10個

※「オルステッド Lv.60到達」「オクト・ア・ライブ 大陸編『勇者』」以外の特別任務は、「オクト・ア・ライブ 大陸編『勇者』」を進行することで解放されます。

※詳細は2023年3月16日17時掲載予定のゲーム内「告知」でご確認ください。

◆悪戯キャットリンへのお仕置き依頼開催予告

期間中、キャットリン種のみが出現する討伐依頼を行なえる。また、本討伐依頼は「簡易討伐」の対象だ。すべて討伐することで、合計200万経験値を獲得できる。期間は、2023年3月30日3時59分まで。

※詳細は2023年3月16日17時掲載予定のゲーム内「告知」でご確認ください。

ログインボーナス

◆第8回生放送記念プレゼント

2023年3月15日22時30分~4月15日3時59分までの期間中、ゲームにログインをすることで金導石400個を入手できる。

◆生放送+コラボ記念プレゼント

2023年3月16日17時~4月16日3時59分までの期間中、ゲームにログインをすることでルビー300個を入手できる。

『LIVE A LIVE』コラボ記念ルビー

『LIVE A LIVE』中世編とのコラボを記念して、「ルビーショップ」にて「コラボ記念 特別ボーナス付ルビー」が販売される。期間は、2023年3月16日17時~4月27日3時59分まで。

「コラボ記念 特別ボーナス付ルビーA」有償ルビー:300個 + 無償ルビー:57個

「コラボ記念 特別ボーナス付ルビーB」有償ルビー:1000個 + 無償ルビー:200個

※購入可能回数は、各3回までとなる。

『LIVE A LIVE』コラボ記念キャンペーン

『LIVE A LIVE』とのコラボを記念して、Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを開催。「オクトパストラベラー 大陸の覇者」公式Twitterアカウント(@OCTOPATH_SP)と「ライブアライブ」公式Twitterアカウント(@LAL_PROM)をフォローし、対象のツイートをRTすると、抽選で豪華商品がプレゼントされる。

◆第一弾

「オルステッド役:中村 悠一さんのサイン色紙」「ストレイボウ役:程嶋 しづマさんのサイン色紙」を各1名、「Amazon ギフトカード」1000円分を8名にプレゼント。期間は、2023年3月16日18時~3月23日17時59分まで。

◆第二弾

『ライブアライブ』のプロデューサー・時田氏のサイン入り「LIVE A LIVE HD-2D Remake Original Soundtrack」を8名に、「Apple Gift Card」もしくは「GooglePlay ギフトカード」1000円分を8名にプレゼント。期間は、2023年3月23日18時~3月30日17時59分まで。

※期間中に公式Twitterアカウントのフォロー・RTを解除した場合は無効となります。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura