スクウェア・エニックスは8月2日、1994年にスーパーファミコンで発売され、2022年にHD-2D作品としてリメイクされたRPG『LIVEALIVE』(ライブアライブ)が今年で30周年を迎えることを記念して公式生放送を配信すると発表。配信日時は、2024年9月1日19時より。

番組には原作ディレクターであり今作のプロデューサーである時田貴司氏にくわえ、原曲を手掛け本作のアレンジ監修も務めた下村陽子さん、さらに「ライブアライブ ソムリエ」であり近未来編のタロイモ役を務めたノブオさんが出演し、視聴者やファンたちと30周年を祝う放送となる。

■番組名:『ライブアライブ』30周年記念公式生放送

■配信日:2024年9月1日19時~

■出演者:時田貴司氏(プロデューサー)/下村陽子さん(作曲家)/ノブオさん(ペンギンズ)

■配信URL:https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20240901003984.html

『ライブアライブ』30周年記念 公式生放送

「#LAL30周年記念アート募集キャンペーン」開始!

原作『#LIVEALIVE』(ライブアライブ)の発売から今年で30周年を迎えることを記念して、ユーザーからの記念アートを募集中。本タイトルのファンアートまたはスクリーンショットでも応募が可能だ。

また、ファンアートを投稿できない人でも、投稿されたアートをRPすることで参加できる。本キャンペーンに参加した人の中から抽選で「オリジナルAmazonギフト券5000円分」や「コレクターズエディション3点セット&時田貴司サイン入り色紙」をプレゼント。

※投稿いただいたファンアートは、2024年9月1日に実施予定の30周年記念公式生放送で一部紹介される場合がございます。

■応募方法

① ご自身のXアカウントから『ライブアライブ』公式Xアカウント(@LAL_PROM)をフォロー

② 『ライブアライブ』公式アカウントから投稿される指定のポストを引用RPにて、ハッシュタグ「#ライブアライブ」「#LIVEALIVE」「#LAL30」をつけて本タイトルのファンアートまたは本タイトルのスクリーンショットを投稿。

・指定のポストはコチラ:https://x.com/LAL_PROM/status/1819299469239730475

③ ②にて投稿されたアートをRPすることでも参加できる。

※①②重複してご応募いただくことが可能です。

※応募ポストは同一アカウントで何回でも可能ですが、同一アカウントによるポストについては1回の応募としてカウントいたします。

※当選チャンスは各コース1回ずつとなり、同一コースで重複しての当選はございません。

■応募期間

2024年8月2日~8月25日23時59分

※応募期間は予告なく変更となる場合があります。

■賞品・当選人数

<抽選によるプレゼント>

・ファンアートまたはスクリーンショットを投稿した人:「コレクターズエディション3点セット&時田貴司サイン入り色紙」……10名

・投稿されたアートをRPした人:「オリジナルAmazonギフト券5000円分」……10名

▼詳細は下記ページを確認!

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3161/

『ライブアライブ』書店コラボキャンペーン開催決定!

2024年8月26日より『LIVEALIVE』(ライブアライブ)30周年を記念して、書店コラボキャンペーンを開催。期間中、オリジナルカードの配布や、一部店舗でのPOP UP SHOPなど、豪華キャンペーンが開催される。

対象店舗やキャンペーンの詳細は、ウェブメディア「ほんのひきだし」にて後日公開予定だ。

■実施期間

2024年8月26日~9月16日まで

期間中、対象店舗での会計時にキャンペーンの引換画像を提示、またはレジにて声かけした人に1000円の購入ごとに『ライブアライブ』オリジナルカードを1枚プレゼント。

■対象商品

本、文具、雑貨などすべて

絵柄:描き下ろしドットイラスト 全8種(裏面共通デザイン)

配布されるカードはランダムとなり、選ぶことはできない。店舗ごとに数には限りがあり、なくなり次第配布終了となる。

開催店舗、対象商品、受け取り方法などの詳細は後日「ほんのひきだし」にて公開予定。

ほんのひきだしは、日本出版販売(日販)が運営する「人と本や本屋さんとをつなぐウェブメディア」。

◆URL:https://hon-hikidashi.jp/

※実施期間やイベント内容は、予告なく変更させていただくことがございます。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合があります。

『ライブアライブ』30周年記念!

スクウェア・エニックス コラボカフェ予約開始!

30周年を記念して、スクウェア・エニックスの公式カフェ「ARTNIA」「SQUARE ENIX CAFE」の2店舗において、コラボカフェを実施。期間中は、各店内が『LIVE A LIVE』一色に染まり、コラボフード&ドリンクが楽しめるほか、グッズも販売される。

この機会にぜひ来店してみてはいかがだろうか。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合がある点は覚えておこう。

■開催期間

2024年8月17日~9月20日

【SQUARE ENIX CAFE】

2024年8月17日~10月11日

[前期] 8月17日~9月13日

[後期] 9月14日~10月11日

■開催概要

期間中コラボフードを注文した人に、オリジナルランチョンマットを、ドリンクメニューを注文した人にオリジナルコースターをプレゼント。絵柄は「ARTNIA」と「SQUARE ENIX CAFE」で異なる。

※絵柄はお選びいただけません。

■ホームページ

【ARTNIA】

http://www.jp.square-enix.com/artnia/

【SQUARE ENIX CAFÉ】

https://www.jp.square-enix.com/cafe/tokyo/

【ゲーム情報】

タイトル:ライブアライブ

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ヒストリア&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch:発売中(2022年7月22日)

PS5/PS4:配信中(2023年4月27日)

PC(Steam):配信中(2023年4月28日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

※パッケージ版はSwitchのみ。

CERO:B(12歳以上対象)

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura