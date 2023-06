スクウェア・エニックスは6月20日、2023年8月13日に開催予定のコンサート「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」のチケット一般販売を、2023年6月24日10時より開始すると発表した。チケットの価格は9900円。

・「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/lalconcert/

『ライブアライブ』のスペシャルライブが開催決定!

“HD-2D”で生まれ変わった伝説のRPG『LIVE A LIVE(ライブアライブ)』。2019年以来となるスペシャルライブが、2023年8月13日に開催される。

「原始編」「西部編」「功夫編」「幕末編」「現代編」「近未来編」「SF編」「中世編」を彩った楽曲の数々を、特別な編成でお届け!

さらに、熱いライブを盛り上げる豪華なゲストがこの日のために集結! この日しか味わうことができない体験を、ぜひ会場で楽しんでみてはいかがだろうか。

チケット一般販売

販売開始日時:2023年6月24日10時~ ※先着のため無くなり次第終了となります。

申し込み:

・ローソンチケット:https://l-tike.com/livealivea2023/

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/live-a-live/

・イープラス:https://eplus.jp/livealivealive2023

※詳細は各販売サイトをご確認ください

公演概要

■公演名:29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編

■会場:J:COMホール八王子

■日時:2023年8月13日

<1st>13時30分 開場/14時30分 開演(終演予定時刻 16時30分頃)

<2nd>17時30分 開場/18時30分 開演(終演予定時刻 20時30分頃)

※会場準備等の都合上、開場時間が変更となる可能性があります

※進行状況により、終了時刻は前後します。あらかじめご了承ください

■料金:

全席指定:9900円

ペンライト付チケット:1万4100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

パンフレット付チケット:1万2100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

ペンライト&パンフレット付チケット:1万6300円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

■ゲスト

時田貴司氏(『ライブアライブ』プロデューサー)

下村陽子さん(作曲家)

影山ヒロノブさん(シンガーソングライター)

HIDE×HIDE(次世代和楽器ユニット)

YOKOさん(口笛奏者)

※出演者は予告なく変更になる場合がございます

■主催:Super Squall Entertainment

■協力:スクウェア・エニックス

■企画制作:Super Squall Entertainment / HANDS ON ENTERTAINMENT / DISK GARAGE

■お問い合わせ:DISK GARAGE(https://info.diskgarage.com/)

【ゲーム情報】

タイトル:ライブアライブ

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ヒストリア&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch:発売中(2022年7月22日)

PS5/PS4:発売中(2023年4月27日)

PC(Steam):配信中(2023年4月28日)

価格:7480円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:B(12歳以上対象)

© 1994, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN © 1994, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. © 1994, SHOGAKUKAN Inc. Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura