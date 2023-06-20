スクウェア・エニックスe-STORE先行抽選はすでに終了

スクウェア・エニックスは6月20日、2023年8月13日に開催予定のコンサート「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」のチケット一般販売を、2023年6月24日10時より開始すると発表した。チケットの価格は9900円。

・「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/lalconcert/

『ライブアライブ』のスペシャルライブが開催決定！

“HD-2D”で生まれ変わった伝説のRPG『LIVE A LIVE（ライブアライブ）』。2019年以来となるスペシャルライブが、2023年8月13日に開催される。

「原始編」「西部編」「功夫編」「幕末編」「現代編」「近未来編」「SF編」「中世編」を彩った楽曲の数々を、特別な編成でお届け！

さらに、熱いライブを盛り上げる豪華なゲストがこの日のために集結！ この日しか味わうことができない体験を、ぜひ会場で楽しんでみてはいかがだろうか。

チケット一般販売

販売開始日時：2023年6月24日10時～ ※先着のため無くなり次第終了となります。

申し込み：

・ローソンチケット：https://l-tike.com/livealivea2023/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/live-a-live/

・イープラス：https://eplus.jp/livealivealive2023

※詳細は各販売サイトをご確認ください

公演概要

■公演名：29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編

■会場：J:COMホール八王子

■日時：2023年8月13日

＜1st＞13時30分 開場／14時30分 開演（終演予定時刻 16時30分頃）

＜2nd＞17時30分 開場／18時30分 開演（終演予定時刻 20時30分頃）

※会場準備等の都合上、開場時間が変更となる可能性があります

※進行状況により、終了時刻は前後します。あらかじめご了承ください

■料金：

全席指定：9900円

ペンライト付チケット：1万4100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

パンフレット付チケット：1万2100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

ペンライト＆パンフレット付チケット：1万6300円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ

■ゲスト

時田貴司氏（『ライブアライブ』プロデューサー）

下村陽子さん（作曲家）

影山ヒロノブさん（シンガーソングライター）

HIDE×HIDE（次世代和楽器ユニット）

YOKOさん（口笛奏者）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます

■主催：Super Squall Entertainment

■協力：スクウェア・エニックス

■企画制作：Super Squall Entertainment / HANDS ON ENTERTAINMENT / DISK GARAGE

■お問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）

【ゲーム情報】

タイトル：ライブアライブ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：ヒストリア＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：

Switch：発売中（2022年7月22日）

PS5／PS4：発売中（2023年4月27日）

PC（Steam）：配信中（2023年4月28日）

価格：7480円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：B（12歳以上対象）

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