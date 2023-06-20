スクウェア・エニックスは6月20日、2023年8月13日に開催予定のコンサート「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」のチケット一般販売を、2023年6月24日10時より開始すると発表した。チケットの価格は9900円。
・「29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編」特設サイト
https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/lalconcert/
『ライブアライブ』のスペシャルライブが開催決定！
“HD-2D”で生まれ変わった伝説のRPG『LIVE A LIVE（ライブアライブ）』。2019年以来となるスペシャルライブが、2023年8月13日に開催される。
「原始編」「西部編」「功夫編」「幕末編」「現代編」「近未来編」「SF編」「中世編」を彩った楽曲の数々を、特別な編成でお届け！
さらに、熱いライブを盛り上げる豪華なゲストがこの日のために集結！ この日しか味わうことができない体験を、ぜひ会場で楽しんでみてはいかがだろうか。
チケット一般販売
販売開始日時：2023年6月24日10時～ ※先着のため無くなり次第終了となります。
申し込み：
・ローソンチケット：https://l-tike.com/livealivea2023/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/live-a-live/
・イープラス：https://eplus.jp/livealivealive2023
※詳細は各販売サイトをご確認ください
公演概要
■公演名：29周年記念コンサート LIVE A LIVE A LIVE 2023 八王子編
■会場：J:COMホール八王子
■日時：2023年8月13日
＜1st＞13時30分 開場／14時30分 開演（終演予定時刻 16時30分頃）
＜2nd＞17時30分 開場／18時30分 開演（終演予定時刻 20時30分頃）
※会場準備等の都合上、開場時間が変更となる可能性があります
※進行状況により、終了時刻は前後します。あらかじめご了承ください
■料金：
全席指定：9900円
ペンライト付チケット：1万4100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ
パンフレット付チケット：1万2100円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ
ペンライト＆パンフレット付チケット：1万6300円 ※SQUARE ENIX e-STORE のみ
■ゲスト
時田貴司氏（『ライブアライブ』プロデューサー）
下村陽子さん（作曲家）
影山ヒロノブさん（シンガーソングライター）
HIDE×HIDE（次世代和楽器ユニット）
YOKOさん（口笛奏者）
※出演者は予告なく変更になる場合がございます
■主催：Super Squall Entertainment
■協力：スクウェア・エニックス
■企画制作：Super Squall Entertainment / HANDS ON ENTERTAINMENT / DISK GARAGE
■お問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
【ゲーム情報】
タイトル：ライブアライブ
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：ヒストリア＆SQEX浅野チーム
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：
Switch：発売中（2022年7月22日）
PS5／PS4：発売中（2023年4月27日）
PC（Steam）：配信中（2023年4月28日）
価格：7480円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12歳以上対象）
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CHARACTER DESIGN © 1994, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. © 1994, SHOGAKUKAN Inc. Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、製品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
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