スクウェア・エニックスは3月30日、2022年7月22日にNintendo Switch向けに発売されたRPG『ライブアライブ』を、新たにPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/PC(Steam)にてダウンロード専売で配信すると発表。

配信日は2023年4月27日※、価格は通常版が7480円。ゲーム本編のダウンロードコードを封入した豪華特典付きのコレクターズエディションIIが2万2000円となる。

※:Steam版は2023年4月28日予定。

さらに本日よりダウンロード予約を開始したうえ、西部編・幕末編・SF 編の序盤が遊べる体験版の配信もスタートしている。

『ライブアライブ』PS4,PS5,Steam版発表トレーラー

※本作はクロスバイによりPS4とPS5、両方をダウンロードできるタイトルです。

※PlayStation 4の製品版セーブデータをお持ちの場合、PlayStation 5の製品版ゲーム内においてタイトル画面のOPTIONから任意のタイミングで引き継ぐ事ができます。ただしPlayStation 5の製品版セーブデータを、PlayStation 4に引き継ぐことはできません。

※体験版セーブデータはプラットフォームをまたいでの引継ぎはできません。

※PC(Steam)版の体験版セーブデータを製品版へと引継ぎたい場合、体験版をプレイする前にSteam側機能の「STEAMクラウドをON」にしてプレイする必要があります。

『ライブアライブ コレクターズエディションII』

スクウェア・エニックスe-STOREにて新たに

『コレクターズエディションII』が数量限定で予約受付中!

ゲームのダウンロードコードのほか、ミニアクリルスタンドの豪華全編セット、あの名台詞を大胆にデザインしたオリジナルTシャツ、新たに描き下ろしたイラストのビジュアルステッカー、可能な限りのイラストを掲載した美麗アートブック、島本和彦先生渾身の近未来編コミックをタイトルロゴと各編のテーマをデザインしたトートバッグに収納。

ダウンロードコードはPS5/PS4/Steamから選択可能。PS4版はクロスバイに対応しており、PS5版も無償でプレイ可能だ。

e-STORE によるグッズのみのセット販売のほか、アートブック、コミックの単品販売も全国書店やネット書店で実施するので、すでにSwitch版を購入した人は、そちらも利用してみよう。

製品名:『ライブアライブ コレクターズエディションII』

内容:

・『ライブアライブ』ダウンロードコード

・コレクターズグッズ3点セット

(あの世で俺に詫びTシャツ/ミニアクリルスタンド究極セット/ビジュアルステッカー)

・アートブック「LIVE A LIVE ORIGINAL+HD-2D Illustrations」

・コミック「超級!!ライブアライブ近未来編」

・ライブアライブ HD-2D リメイク トートバッグ

価格:2万2000円

特集ページURL:https://store.jp.square-enix.com/sp/livealive_ce2/index.html

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※詳細はスクウェア・エニックスe-STOREをご確認ください。

購入特典

《PlayStation 4版購入特典》

「LIVE A LIVE PlayStation 4 Theme」

PlayStation Storeで購入すると、PS4で使用できる『ライブアライブ』オリジナルカスタムテーマが付属する。

※デザインは予告なく変更になる場合がございます。

※PlayStation 4版はクロスバイに対応しており、PlayStation 5版も無償でプレイ可能です。

※PlayStation 5版を購入した場合でも本特典が付属します。

《PlayStation Plus 会員予約特典》

2023年4月26日までにPlayStation Storeで予約したPlayStation Plus会員には20%オフ(5984円)で本作を購入できる。

▼購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005297

《Steam版購入特典》

PC用オリジナル壁紙「LIVE A LIVE Legends Wallpaper」

Steamで購入すると、PC用オリジナル壁紙が付属する。

※デザインは予告なく変更になる場合がございます。

《Steam版予約・早期購入特典》

2023年5月12日1時までにSteamで予約、購入した人は20%オフ(5984円)で本作を購入できる。

▼購入はこちら(※2023年3月31日にサイト公開、予約開始、体験版配信を予定)

・Steam:https://store.steampowered.com/app/2014380/

・スクウェア・エニックスe-STORE:https://store.jp.square-enix.com/

PS5/PS4/Steam版発売記念! #LAL 台詞募集 キャンペーン開始!

PlayStation 5/PlayStation 4/Steamで発売決定したことを記念して、ユーザーの心に残った『ライブアライブ』のキャラクターたちの台詞を募集している。応募された台詞を元に、新しいグッズ(キャラクターの台詞を集めたタオル)として製品化を予定している。

本キャンペーンに参加された人の中から抽選で各5名に「オリジナルAmazonギフト券 5000円分」「ストラクチャーアーツブリキ大王」をプレゼント!

■応募方法

①自身のTwitter アカウントから『ライブアライブ』公式Twitterアカウント(@LAL_PROM)をフォロー

②ハッシュタグ「#LAL 台詞募集」「#ライブアライブ」をつけてライブアライブのキャラクターの台詞を投稿。

■応募期間

2023年3月30日~4月6日23時59分

※応募期間は予告なく変更となる場合があります。

■賞品

<抽選によるプレゼント>

・「オリジナルAmazonギフト券 5000円分」…5名

LINEスタンプ第3弾配信開始!

HD-2Dで蘇る『ライブアライブ』のLINEスタンプ第3弾が登場。今回はリメイクのドット絵にアニメーションがついたスタンプをトークルームで楽しめる。価格は250円で、本日よりLINEストアで販売している。

▼ご購入はこちら

https://line.me/S/sticker/22354148

【ゲーム情報】

タイトル:ライブアライブ

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ヒストリア&SQEX浅野チーム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch:発売中(2022年7月22日)

PS5/PS4:2023年4月27日

PC(Steam):2023年4月28日配信予定

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

Switch版コレクターズエディション:2万2000円(パッケージ)

PS5/PS4/Steam版コレクターズエディションII:2万2000円(パッケージ)

※パッケージ版とコレクターズエディションはSwitchのみ。コレクターズエディションIIには本編ダウンロードコードを封入

CERO:B(12歳以上対象)

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura