『サンブレイク』が4月28日に発売する『モンハンライズ』もセール対象に！
人気ゲームが最大90％オフ！PS Storeで「Golden Week Sale」が開催中
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は4月26日より、日本国内のPlayStation Storeにて期間限定の割引キャンペーン「Golden Week Sale」を開始した。期間は2023年5月10日までとなる。
今回のセールでは、PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）の対象タイトルを、最大90％オフの価格で購入できる。
PS Storeでゲームや追加コンテンツをおトクに手に入れて、ゴールデンウィークは心ゆくまでゲームを楽しんでみてはいかがだろうか。ここでは、開催中のセールに含まれる注目タイトルの一部を紹介していこう。
▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f/
「Golden Week Sale」対象タイトル
『モンスターハンターライズ』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、RPG
・通常販売価格：3900円
⇒セール割引後価格：1995円＜50％オフ＞
『モンスターハンターライズ』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA08036_00-FULLGAME00000001
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
『零 ～月蝕の仮面～ Digital Deluxe Edition』
・発売元：コーエーテクモゲームス
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー、ホラー
・通常販売価格：8580円
⇒セール割引後価格：6435円＜25％オフ＞
『零 ～月蝕の仮面～ Digital Deluxe Edition』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA10276_00-APPZEROMOLDDX000
©2008-2023 コーエーテクモゲームス
『魔界戦記ディスガイア７』
・発売元：日本一ソフトウェア
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：7678円
⇒セール割引後価格：6142円＜20％オフ＞
PS5『魔界戦記ディスガイア７』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0404-PPSA07596_00-DISGAEA700000002
PS4『魔界戦記ディスガイア７』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0404-CUSA32995_00-DISGAEA700000001
©2023 Nippon Ichi Software, Inc.
『龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：8789円
⇒セール割引後価格：6591円＜25％オフ＞
『龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06452_00-ISHINDX000000000
©SEGA
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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