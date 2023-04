ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は4月26日より、日本国内のPlayStation Storeにて期間限定の割引キャンペーン「Golden Week Sale」を開始した。期間は2023年5月10日までとなる。

今回のセールでは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大90%オフの価格で購入できる。

PS Storeでゲームや追加コンテンツをおトクに手に入れて、ゴールデンウィークは心ゆくまでゲームを楽しんでみてはいかがだろうか。ここでは、開催中のセールに含まれる注目タイトルの一部を紹介していこう。

▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f/

「Golden Week Sale」対象タイトル

『モンスターハンターライズ』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、RPG

・通常販売価格:3900円

⇒セール割引後価格:1995円 <50%オフ>

『モンスターハンターライズ』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA08036_00-FULLGAME00000001

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

『零 ~月蝕の仮面~ Digital Deluxe Edition』

・発売元:コーエーテクモゲームス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アドベンチャー、ホラー

・通常販売価格:8580円

⇒セール割引後価格:6435円 <25%オフ>

『零 ~月蝕の仮面~ Digital Deluxe Edition』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA10276_00-APPZEROMOLDDX000

©2008-2023 コーエーテクモゲームス

『魔界戦記ディスガイア7』

・発売元:日本一ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:7678円

⇒セール割引後価格:6142円 <20%オフ>

PS5『魔界戦記ディスガイア7』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0404-PPSA07596_00-DISGAEA700000002

PS4『魔界戦記ディスガイア7』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0404-CUSA32995_00-DISGAEA700000001

©2023 Nippon Ichi Software, Inc.

『龍が如く 維新! 極 デジタルデラックス』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:8789円

⇒セール割引後価格:6591円 <25%オフ>

『龍が如く 維新! 極 デジタルデラックス』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06452_00-ISHINDX000000000

©SEGA

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。