マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』で知られているメーカーのBehaviour Interactiveは4月5日、新感覚ビルド&レイドゲーム『Meet Your Maker(ミート・ ユア・メーカー)』を発売したと発表。

対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。価格はスタンダード版が3600円、本編にDLC「焦土のネクロポリス」が付いたデラックス版が4650円となっている。DLCは個別に1800円でも購入可能。

なお、本作は2023年4月のPlayStation Plusの「フリープレイ」対象タイトルのため、サービス加入者は無料でプレイできる。まずは試しに遊んでみてはいかがだろうか。

・クリエイティブ・ディレクター Ash Pannell(アッシュ・パネル)氏のコメント 「本作を発売することができ、大変嬉しく思っています! 私たちはこの3年間、この日のために努力を重ねてきました。



プレイヤーの皆さんには想像力を発揮してビルド&レイド(建設と襲撃)を楽しんでいただき、ゲームのコミュニティが盛り上がっていくことを期待しています。」

『Meet Your Maker』とは

『Meet Your Maker』は、ビルド&レイドのジャンルに新しい風を吹き込むべく開発された。

舞台は終末世界、ポストアポカリプス。プレイヤーは地球上の生命を救うための手段として生み出された実験体、キメラの管理者となる。

純粋な遺伝物質(ピュアジェネティックマテリアル)を見つけるため、前哨基地と呼ばれる迷路のような危険な設備を建設(ビルド)し、襲撃(レイド)も行なう。プレイヤーはこの重要な資源を守りながら、純遺伝物質を盗み出す必要がある。

ストラテジーゲームおよびアクションゲームファンのために設計された本作は、時間とともに新しいコンテンツと、トラップ(罠)・ガード(護衛)・ギア(装備)が追加されていくツールボックスで拡張を続けていくという。

「焦土のネクロポリス」DLC(1800円)に含まれる内容

・「焦土のネクロポリス」装飾パック

2種類のブロック(各ブロックを3つの形で利用可能):石灰石、黄金時代

3種類の設備パネル:翼を象った飾り、寺院の電灯、回転する謎

8種類のデカール

・1種類の「焦土のネクロポリス」武器スキン

サンクロー

・2種類の「焦土のネクロポリス」管理人スキン

砂漠のサイクロプス、黄金色のウォーリア

定期的に追加される新コンテンツで

新鮮なゲームプレイをお届け!

『Meet Your Maker』では定期的に大小様々なアップデートが行なわれ、それらを通して新コンテンツが追加される。2023年6月下旬には初の大規模なコンテンツアップデートを実施予定で、「セクター1:ドレッドショア」が登場する。

今後3ヵ月間の間に予定される複数のアップデートで、既存の罠や番兵に適用できる新しいMODや拡張がアンロック可能になる。

新しいMODや拡張は、罠や番兵の助言者が提供するリストに直接追加され、ゲームプレイで貯めたゲーム内通貨を使ってアンロックできる。

ビルドにおいて、罠や番兵に新しい動きを加えて戦略の幅を広げ、襲撃してくるレイダーを出し抜く新たな方法を考案可能に。

一方レイドにおいては、お馴染みの罠や番兵に別の動きの可能性が加えられるため、新たな攻略法を編み出す必要性が出てくる。

・クリエイティブ・ディレクター Ash Pannell(アッシュ・パネル)氏のコメント 「本作は罠や番兵、武器、管理人など、プレイヤーがゲームの世界観を存分に楽しめる各種ツールが発売段階でも十分揃っていますが、発売後は新コンテンツを積極的に導入することでプレイヤーが利用できるツールを絶えず増やしていく予定です。

その際、新鮮で予想外の内容をお届けすることで常にゲームプレイに新鮮味を加えていきたいと思っています。」

「セクター1:ドレッドショア」の詳細は以下の通り。

・新しい環境(無料)

・新しい装飾パック(無料)

・4つの新しいゲームプレイ要素(プレイすることでアンロック可能、またはPlayStation、Xbox、Steamで購入も可能)

- 管理人 + パーク

- 武器 + アップグレード

- 罠 + MOD

- 番兵 + 拡張

・新しいスキンコレクション(PlayStation、Xbox、Steamで購入可能)

コンテンツアップデートが実施されると、新しい環境および装飾パックがすべてのプレイヤー向けに無料でリリースされる。

これにより『Meet Your Maker』の終末世界に新しい地域が登場し、その地域のテーマにあった建設ブロックのセットを使って、まったく異なるタイプのアウトポストをデザインできるようになる。

「セクター1:ドレッドショア」ではゲームプレイ要素も4つ追加予定であり、4つともプレイすることでアンロック可能。それぞれのアイテムはセクターテーマに沿ってデザインされ、各ストアでも購入できる。

【ゲーム情報】

タイトル:Meet Your Maker(ミート・ユア・メーカー)

ジャンル:ビルド&レイドゲーム

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年4月4日) ※Steam版は4月5日配信

価格:

通常版:3400円(ダウンロードのみ)

Deluxe Edition:4500円(ダウンロードのみ)

IARC:16+(16歳以上対象)

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.