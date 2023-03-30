『リビッツ！ ビッグ・アドベンチャー』と『テイルズ・オブ・アイアン』も対象に
【PS Plus情報】4月のフリープレイは基地設営FPS『Meet Your Maker』など3タイトルが登場
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月30日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年4月4日から5月1日まで。
なかでも『Meet Your Maker』は発売同日にフリープレイとなるゲームで、非対称型対戦ゲーム『Dead by Daylight』の開発元が制作した新作タイトル。文明崩壊後の世界を舞台とする一人称視点のビルド＆レイドゲームだ。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年4月の「フリープレイ」
『Meet Your Maker』
・発売元：Behaviour Digital Inc
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション／ストラテジー
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年4月4日～5月1日
© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
『リビッツ！ ビッグ・アドベンチャー』
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：プラットフォームアクション
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年4月4日～5月1日
©2020 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Sumo Digital.
『テイルズ・オブ・アイアン』
・発売元：CI Games S.A. t/a United Label
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年4月4日～5月1日
Tails of Iron © 2021 United Label S.A. All rights reserved. Game content © 2021 Odd Bug Studio Ltd. Used with permission. “Tails of Iron” is a trademark of Odd Bug Studio Ltd. All rights reserved. United Label S.A. is exclusive worldwide game licensee. “United Label” is a trademark of United Label S.A. All rights reserved.
プレイステーション公式Twitterで最新情報を手に入れよう
プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。
▼プレイステーション公式Twitterアカウント
https://twitter.com/playstation_jp
▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/subscriptions/
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう