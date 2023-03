ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月30日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年4月4日から5月1日まで。

なかでも『Meet Your Maker』は発売同日にフリープレイとなるゲームで、非対称型対戦ゲーム『Dead by Daylight』の開発元が制作した新作タイトル。文明崩壊後の世界を舞台とする一人称視点のビルド&レイドゲームだ。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年4月の「フリープレイ」

『Meet Your Maker』

・発売元:Behaviour Digital Inc

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション/ストラテジー

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年4月4日~5月1日

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

『リビッツ! ビッグ・アドベンチャー』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:プラットフォームアクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年4月4日~5月1日

©2020 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Sumo Digital.

『テイルズ・オブ・アイアン』

・発売元:CI Games S.A. t/a United Label

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年4月4日~5月1日

Tails of Iron © 2021 United Label S.A. All rights reserved. Game content © 2021 Odd Bug Studio Ltd. Used with permission. “Tails of Iron” is a trademark of Odd Bug Studio Ltd. All rights reserved. United Label S.A. is exclusive worldwide game licensee. “United Label” is a trademark of United Label S.A. All rights reserved.

