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ゲーム  >  ニュース  >  【PS Plus情報】4月のフリープレイは基地設営FPS『Meet Your Maker』など3タイトルが登場

『リビッツ！ ビッグ・アドベンチャー』と『テイルズ・オブ・アイアン』も対象に

【PS Plus情報】4月のフリープレイは基地設営FPS『Meet Your Maker』など3タイトルが登場

2023年03月30日 13時45分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月30日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年4月4日から5月1日まで。

　なかでも『Meet Your Maker』は発売同日にフリープレイとなるゲームで、非対称型対戦ゲーム『Dead by Daylight』の開発元が制作した新作タイトル。文明崩壊後の世界を舞台とする一人称視点のビルド＆レイドゲームだ。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年4月の「フリープレイ」

『Meet Your Maker』

発売元：Behaviour Digital Inc
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：アクション／ストラテジー
・「フリープレイ」
提供期間：2023年4月4日～5月1日

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

 

『リビッツ！ ビッグ・アドベンチャー』

発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：プラットフォームアクション
・「フリープレイ」
提供期間：2023年4月4日～5月1日

©2020 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Sumo Digital.

 

『テイルズ・オブ・アイアン』

発売元：CI Games S.A. t/a United Label
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アクション
・「フリープレイ」
提供期間：2023年4月4日～5月1日

Tails of Iron © 2021 United Label S.A. All rights reserved. Game content © 2021 Odd Bug Studio Ltd. Used with permission. “Tails of Iron” is a trademark of Odd Bug Studio Ltd. All rights reserved. United Label S.A. is exclusive worldwide game licensee. “United Label” is a trademark of United Label S.A. All rights reserved.

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