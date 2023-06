Behaviour Interactiveは6月28日の2時より、一人称視点のビルド&レイドゲーム『Meet Your Maker』(ミート・ユア・メーカー)のPC(Steam)版とPlayStation 5および4版において、無料で遊べるフリーウィークエンドを実施中だ。実施期間は、2023年7月4日12時59分まで。

今回の企画は、本作初となる大規模なコンテンツアップデートで「Sector 1: Dreadshore」(セクター1:ドレッドショア)が追加されたことを記念して実施された。その最新セクターである「ドレッドショア」も、期間中無料で体験できる。

本フリーウィークエンドは誰でも参加可能で、危険なトラップ(罠)やガード(護衛)を張り巡らせたアウトポストを建設したり、ほかのプレイヤーが巧妙かつ綿密に設計したアウトポストを襲撃するなど、本作が持つビルド&レイドの世界観を存分に体験可能。

また、フリーウィークエンド中に使用したアカウントで『Meet Your Maker』のゲーム本篇を購入すると、フリーウィークエンド中に建設したアウトポストや達成した進行状況は維持され、武器、トラップ、番兵などゲーム内で獲得したアイテムもすべて引き継がれるため、無料体験期間の終了後もそのままゲームを楽しめる。

*「セクター1:ドレッドショア」とともにリリースされた衣装などのコスメティックアイテムは、本フリーウィークエンドには含まれません。別途、ご購入いただくことは可能。

*フリーウィークエンド中に既存のDLCなど各種有料コンテンツを購入いただいた場合、フリーウィークエンド終了時に『Meet Your Maker』のゲーム本編をご購入いただければ、すべてのアイテムが引き継がれます。

破格のディスカウント機会をお見逃しなく!

『Meet Your Maker』本編とDLCが最大35%オフ

フリーウィークエンド後も引き続き『Meet Your Maker』を楽しみたいというユーザーに向けて、SteamストアとPlayStation Storeでゲーム本編と過去発売したすべてのDLCを最大35%引きで販売している。

割引販売の期間は、PlayStation Storeが2023年7月6日の12時59分まで。Steamストアが、2023年7月14日12時59分までとなる。割引額はプラットフォームにより異なるので、各ストアページを確認してほしい。

■PlayStation Store製品ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP5125-PPSA05723_00-MEETYOURMAKER000

■Steamストア製品ページ

https://store.steampowered.com/app/1194810/Meet_Your_Maker/

【ゲーム情報】

タイトル:Meet Your Maker(ミート・ユア・メーカー)

ジャンル:ビルド&レイドゲーム

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年4月4日) ※Steam版は4月5日配信

価格:

通常版:3400円(ダウンロードのみ)

Deluxe Edition:4500円(ダウンロードのみ)

IARC:16+(16歳以上対象)

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.