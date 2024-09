Behaviour InteractiveとSupermassive Gamesは9月4日、『Dead by Daylight』の異なる世界線を舞台にしたナラティブ型ホラーアドベンチャーゲーム『The Casting of Frank Stone』(ザ・キャスティング・オブ・フランク・ストーン)を全世界同時配信した。ダウンロード専売で、価格はスタンダードエディションが4950円、デラックスエディションが6160円~となる。

オフィシャルトレーラー

物語が繰り広げられるのは、史上最悪の殺人鬼がいた町

本作の舞台となるのは、殺人鬼「Frank Stone」(フランク・ストーン)による凄惨な暴力によって変わり果て、未だにどこか暗い影に支配される町「Cedar Hills」(シーダーヒルズ)。

4人の若者たちが真実に近づこうとしたとき、ストーンによって血に染まった過去が容赦なく牙を剥く。

プレイヤーは、ホラー映画界に名を刻もうとする4人の若者たちになりきり、後にカルトの名作となる自主制作ホラー映画「Murder Mill」(殺人工場)の撮影を通して、その運命を見届ける。

『The Casting of Frank Stone』では、プレイヤーの選択がキャラクターの生死を左右し、恐怖に満ちたダークな物語が枝分かれしていく。ストーリーが進むにつれプレイヤーの決意や知恵が試される。迷いながらも難しい決断を下したり、クイックタイムイベントをこなしたりしながら、手がかりを探して恐ろしい真相に迫っていくことになる。

本作について、Supermassive Gamesクリエイティブ・ディレクターのSteve Goss(スティーブ・ゴス)氏は以下のように述べている。

「私たちは、プレイヤーの皆さんが苦渋の選択を迫られ、それが物語の展開を大きく左右するという体験をご提供したいと考えてきました。『The Casting of Frank Stone』では、これまで以上に緊張感のある選択肢が用意されており、登場人物の命がかかっているという事実が、1つ1つの決断を大きな賭けへと変化させます。

また、確固たる世界観が出来上がっている『Dead by Daylight』をルーツに展開できたことで、本作がより魅力的な仕上がりへと導かれました。」

恐怖とともに楽しみ方も倍増!本作ならではのユニークな機能やゲームアイテム

「編集室の床」

物語の重要な場面で選択をやり直したり、取り逃がした収集品を探したりと、物語を最初からやり直すことなくお気に入りの場面をあとから追体験できる。本機能は、スタンダード版では『The Casting of Frank Stone』を一度クリアするとゲームの二巡目から利用可能で、デラックス版では最初から利用可能。

Twitch拡張機能の利用

ゲームの配信者とその視聴者が『The Casting of Frank Stone』を一緒に体験できるTwitchの拡張機能もおすすめ。ライブ配信を通じて視聴者にゲーム内の選択肢へ投票を募ることで、ゲーム体験をよりインタラクティブなものにすることができる。配信者側には選択の拒否権があり、投票の結果を覆すこともできるが、拒否できる回数には制限がある。

8ミリカメラ

レンズを覗き込むと、言葉では言い表せない恐怖を味わえるだろう……。物語が進むにつれて、プレイヤーは“見えない何か”に追われている不気味な感覚に陥る。カメラがパチパチと音を立て始めたらファインダーを覗き、その超自然的な追跡者の存在を暴こう。

「コソ泥の本能」

『Dead by Daylight』内でサバイバー用パークとして登場する「コソ泥の本能」は、チェストのオーラが見えるようになり、レアなアイテムを発見するのに役立つ。本作でも同様に「コソ泥の本能」が機能として登場し、発動することで見落とした可能性のあるトリンケットチェストのオーラを見られる。

本機能はゲームをプレオーダー(事前予約による購入)すると、特典として即時アンロックされる。通常購入の場合には、ゲーム本編を一度クリアすると二巡目から利用可能になる。

カウチCo-op

本作は1つの画面を使って最大4人のほかのプレイヤーと『The Casting of Frank Stone』をプレイできる。各プレイヤーにキャラクターが割り当てられ、ゲーム内で操作するキャラクターが変わる際、コントローラーを順番に渡しながらみんなでゲームを楽しめる。

Behaviour Interactive最高製品責任者(CPO)のStephen Mulrooney(ステファン・ムルローニー)氏は以下の様にコメントしている。

「『Dead by Daylight』の世界を新たな視点で描いた作品が誕生したことは非常に感慨深いです。これまでシングルプレイヤーのゲームへのご要望をたくさんいただいてきました。

今回タッグを組んだSupermassive Gamesの皆さんが、恐怖に満ちた素晴らしいオリジナルストーリーを創り上げてくれたことで、『Dead by Daylight』の展開はさらに広がりを見せたと言えるでしょう。

ファンの皆さんが『The Casting of Frank Stone』の世界に散りばめられた、『Dead by Daylight』の隠れ要素にどんな反応を示してくれるのか、今からとても楽しみです!」

『The Casting of Frank Stone』はスタンダード版とデラックス版で展開

・スタンダード版(4950円)

ゲーム本編 +『Dead by Daylight』の追加報酬*(オリジナルサバイバー用「殺人工場」Tシャツ、「殺人工場」バッジ&バナー、200万ブラッドポイント)

・デラックス版(6160円~)

ゲーム本編 +「編集室の床」+ 限定コスチューム8種 +『Dead by Daylight』の追加報酬*(トラッパー用の「フランク・ストーン」マスク、「フランク・ストーン」のバッジ&バナー、「キラーレリック」の魔よけ3種、オリジナルサバイバー用「殺人工場」Tシャツ、「殺人工場」バッジ&バナー、200万ブラッドポイント)

価格はプラットフォームによって微動するので、各ストアで確認してほしい。

*『Dead by Daylight』の追加報酬を受け取るには、Behaviourアカウントと『The Casting of Frank Stone』および『Dead by Daylight』のアカウントをリンクする必要があります。詳細は公式サイトにて。

【ゲーム情報】

タイトル:The Casting of Frank Stone

ジャンル:ホラーアドベンチャー

販売:Behaviour Interactive

開発:Supermassive Games

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

配信日:配信中(2024年9月4日)

価格:

Standard Edition:4950円(ダウンロード版)

Deluxe Edition:6160円~(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

THE CASTING OF FRANK STONE™ © 2024 and BEHAVIOUR, THE CASTING OF FRANK STONE and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.