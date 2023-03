カプコンは3月29日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|SおよびPC(Steam)向けゲーム『バイオハザード RE:4』が、発売から2日間で全世界の販売本数が300万本を突破したと発表。本作の価格はパッケージ通常版が8789円、ダウンロード通常版が7990円だ。また、ダウンロード専売のデラックス エディションが8990円となる。

「バイオハザード」シリーズは、武器やアイテムを駆使し惨状からの脱出を試みるサバイバルホラーゲーム。1996年の第1作発売以降、シリーズ累計販売本数1億3500万本※を誇る同社の代表的なコンテンツであり、登場から27年を経た今なお、世界中から熱狂的な支持を得ている。

『バイオハザード RE:4』は、2005年に発売した『バイオハザード4』を原作としたリメイクタイトルだ。原作ストーリーの再構成やプレイフィール(操作体系)の現代化に加え、カプコンの社内開発エンジン「RE ENGINE」を活用した最新のグラフィック技術がもたらす没入感の高いビジュアル表現により、新旧ユーザーが楽しめる新鮮なプレイ体験を提供している。

発売前には、ゲームの冒頭部分が楽しめる体験版「Chainsaw Demo」を配信したほか、レビュー集積サイトで高得点を獲得するなど、高い関心や評価を集めた結果、発売から2日間で全世界300万本を販売したという。

同社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティあふれるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの期待に応えていくとのこと。カプコンの今後のタイトルにも期待しよう。

※2022年12月31日時点

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.