カプコンは4月7日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|SおよびPC(Steam)向けに発売中の『バイオハザード RE:4』において、無料DLC「ザ・マーセナリーズ」の配信を本日より開始したと発表。

「ザ・マーセナリーズ」はシリーズで人気のエクストラゲーム。限られた時間の中で、次々に現れる敵を倒し、ハイスコアを目指すシンプルなゲーム性で、本編とは異なるハイテンポなゲームプレイが楽しめる。ここではこの「ザ・マーセナリーズ」のアウトラインをお伝えしよう。

・The Mercenaries Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=PGJcV4bSYT0

瞬時の判断でハイスコアを目指せ!

ハンドガンにショットガン、スナイパーライフルにナイフとプレイ開始時からレオンは決まった武器のセットを持っている。限られた時間の中でより多くの敵を倒すには、どの敵をどの武器で倒すか? 瞬時の判断が重要となる。

タイムボーナスを手に入れてスコアアップを目指せ!

敵を連続して倒せばコンボが発生し、獲得スコアがアップするが、スコアアップには“残り時間”も大切なリソース。メレーで敵を倒す、ヘッドショットで敵を倒すなど、撃破方法やチェーンソー男など特定の手ごわい敵を倒すと残り時間がプラスされ、緑に輝くタイムボーナスを手に入れると残る時間が大きく延長される。

どのタイミングでタイムボーナスを手に入れるか? も大きな戦略となる。

“バレットラッシュ”を使いこなせ!

黄色に輝くひし形のアイコンは“バレットラッシュ”の使用ゲージ。レオンがバレットラッシュを発動すると一定時間、攻撃力や移動速度など基礎性能が大きくパワーアップ! 攻撃がヒットした時にはスコアボーナスも加算され、敵を撃破した時に追加される“時間”にもボーナスが発生する。発動でスコアアップと制限延長の大きなチャンスが作り出せるのだ。

なお、バレットラッシュのゲージは時間経過のほか、敵の撃破や、パリィ成功などで溜まって行く。さらに“バレットラッシュブースター”を手に入れるとゲージ1本分が増加する。

遊びこんでさまざまな要素をアンロックせよ!

「ザ・マーセナリーズ」はプレイ成果によって新たなステージをはじめ、さまざまな要素がアンロックされてゆく。

あなたの戦略と腕前で、スリルと迫力に満ちた無料DLC「ザ・マーセナリーズ」を遊び尽くして欲しい。

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.