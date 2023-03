カプコンは3月27日、セブン-イレブンで展開中のサービス「スマホプリペイド」にて、同社のタイトルのSteam版ダウンロードコードの取り扱いが開始したと発表。これにより、クレジットカードや電子マネーを持っていなくても、近くのセブン-イレブンで手軽にカプコンタイトルが購入できるようになる。

「スマホプリペイド」では『バイオハザード RE:4』といった最新作、話題作をはじめさまざまなタイトルをラインナップ。手軽に、便利にSteamで楽しめる名作を手に入れよう。

そして、「スマホプリペイド」でのSteam版ダウンロードコード取扱い開始を記念したお得なキャンペーンも実施中。対象商品を購入した人全員に711円分のSteamウォレットコードのプレゼントに加え、携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」を抽選で7名に当たる。

最新作をはじめ、多彩なジャンルの人気作が販売中!

カプコンの「スマホプリペイド」取扱いSteamタイトルはこちら

https://seven.smapre.jp/sej/products?vendor%5B%5D=steam_capcom

※取扱いタイトル、販売価格など、詳細は上記「スマホプリペイド」内のカプコンページをご確認ください。

※CEROレーティング「Z」の商品は、18才未満の方には販売しておりません。

※取り扱いタイトルは今後、順次追加予定です。

対象商品を購入した方にもれなく711円分のSteamウォレットコードをプレゼント! さらに抽選で7名に携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」(256GBモデル)が当たるキャンペーンが開催中!

【スマホプリペイド 発売記念キャンペーン 概要】

対象店舗:全国のセブン-イレブン

対象商品:「スマホプリペイド」で販売中の3990円以上のSteam版ダウンロードコード

※対象商品にはValve社のテストで「Steam Deck」での動作が未確認の商品や、非対応の商品も含まれます。詳しくはSteam Storeの各タイトルページ「Steam Deck互換性」をご確認ください。

購入期間:2023年3月24日~4月6日23時59分

登録期限:2023年4月7日23時59分まで

キャンペーン特典:

【もれなくプレゼント】711円分のSteamウォレットコード

【抽選で当たる】携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」(256GBモデル):7名

キャンペーン特設サイト(応募方法など、詳細はこちら):

https://www.cp.komodo.jp/smapre-sej

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.