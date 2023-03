カプコンは3月23日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けサバイバルホラー『バイオハザード RE:4』の発売日が近づいたことを記念し、「世界名作劇場」で著名な日本アニメーションの制作協力で完成した、オリジナルアニメPV「バイオ名作劇場 ふしぎの村のレオン」の第3話を公開した。

名作劇場のような世界観の中で繰り広げられる救出劇は必見。果たしてレオンはアシュリーを救えるのか!? ぜひその目で確かめてみてほしい。

本作の発売日は、2023年3月24日。価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円だ。

・「バイオ名作劇場 ふしぎの村のレオン」サイト:

https://www.residentevil.com/re4/ja-jp/topics/anime/

・アニメPV「バイオ名作劇場 ふしぎの村のレオン」第3話:

https://www.youtube.com/watch?v=KAK0zplDXi8

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年3月24日

価格:

パッケージ通常版:8789円

パッケージデラックス エディション:9889円

パッケージコレクターズ エディション: 3万4969円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.