G・O・Pは3月22日、国内サービス開始に向け準備中のPC向け音楽ゲーム『R2BEAT(アールツービート)』(以下『R2BEAT』)において、ゲーム内に実装が予定されている楽曲の試聴が可能な「ミュージックラウンジ」を公開した。

<『R2BEAT』楽曲試聴ページ「ミュージックラウンジ」>

https://r2beat-music.pmang.jp/

・『R2BEAT』再始動告知動画

https://youtu.be/a5V8bwYkh4E

多彩な楽曲の魅力をここで確認!「ミュージックラウンジ」OPEN!

現在国内サービス開始に向け準備中となる期待の復活タイトル『R2BEAT』。ゲーム内に実装が予定されている楽曲の一部を試聴できる「ミュージックラウンジ」が公開された。

今回のサービス開始時に新しく実装される楽曲はもちろん、過去にサービスされていた『R2BEAT』でプレイ可能だった楽曲もあり、「懐かしさ」を感じられるものに。『R2BEAT』の世界を彩る多彩な楽曲の魅力を「ミュージックラウンジ」で確認してみてはいかがだろうか。

なお、「ミュージックラウンジ」は今後も随時更新を予定しているとのこと。新たな楽曲の追加にも期待しよう。

また、今回発表された楽曲は下記の20曲となる。

【収録楽曲/アーティスト】

Central Importance/AltBeat

Communication/AltBeat

External Factors/AltBeat

Rhythm Stage/AltBeat

Late Night/Bino

Wind Of Breath/Bino

Into The Sea/DJTuna

Sea Navigator/DJTuna

Dark Matter/Heins

Morning Bread/Heins

Sunshine/Heins

Battle Of Ants/Jin

Last Soldier/Kenta

Rainbow Day/LuFitueB

Multiverse/Machine

Impregnable(難攻不落)/MAZO

City Of Night/MoDB

Dr. Cancel/NostalLoops

Lower/Zid

My Universe/Zipdori

Steamでもプレイ可能!ストアページ公開中

『R2BEAT』はSteamでの配信も予定。Steamでプレイしたい人はウィッシュリストに登録をしたうえでサービス開始を待とう。

※事前登録キャンペーンはPmangでのみ実施中です。

<『R2BEAT』Steamストアページ>

https://store.steampowered.com/app/2340400/R2BEAT/

抽選でギフトカードがもらえる2つのTwitterキャンペーン開催中

『R2BEAT』では現在2つのTwitterキャンペーンを開催中。『R2BEAT』公式Twitterアカウント(@R2BEAT_JP)をフォローして、当該ツイートをリツイートした人の中から抽選で、ギフトカード3000円分が30名にプレゼントされる。

さらに、昔プレイしていた『R2BEAT』の思い出をツイートするキャンペーンも同時に実施中。『R2BEAT』公式Twitterアカウントをフォローしたうえで、ハッシュタグ「#R2BEATの思い出」を付けてツイートした人の中から抽選でギフトカード1万円分を10名にプレゼント。キャンペーンの詳細については告知ページで確認してほしい。

昔プレイをしていた人同士で思い出を語りあい、サービス開始を楽しみに待とう。

<「事前登録開始記念Twitterキャンペーン」告知ページ>

https://r2beat.pmang.jp/notices/13

限定アバターがもらえる!事前登録受付中

『R2BEAT』のサービス開始に向けた事前登録を受付中。「Pmangアカウント」にて事前登録した人には、限定アバターや背景などのアイテムがサービス開始後に必ずプレゼントされる。

※「Pmangアカウント」のみでお受け取りいただけるキャンペーンとなります。Steamアカウントでは事前登録プレゼントはお受け取りいただけません。

<『R2BEAT』事前登録ページ>

https://r2beat.pmang.jp/notices/12

『R2BEAT』について

『R2BEAT』は、インラインスケートを履いたキャラクターがリズムにあわせて障害物を避けながらさまざまなコースを駆け抜ける、音ゲーとレースゲームを融合したようなゲーム。

帰ってきた、走る音ゲー!

日本では2006年10月から2009年9月までサービスされていたタイトルだが、日本国内でのサービス終了後も、韓国や中国をはじめ世界中のさまざまな国でサービスされており、多くのプレイヤーに楽しまれてきた。

今回は新たな楽曲も追加された最新版として、「リズム」と「レース」が融合した「走る音ゲー」がいよいよ日本に帰ってくる。

過去にプレイしていた人にはもちろん、今回初めて触れる人にもどこか懐かしさを感じさせる『R2BEAT』の独特な世界。簡単操作で多彩な楽曲とレースの駆け引きが楽しめる『R2BEAT』は、誰もがハマれること間違いなしの期待の復活タイトルだ。

※本リリースで掲示しているゲーム画像は現在開発中のものとなります。

※実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル:R2BEAT(アールツービート)

ジャンル:走る音ゲー

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Pmang/Steam)

配信日:未定

価格:未定

