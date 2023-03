スクウェア・エニックスは3月3日、動画コンテンツ「狩野英孝のクリティカノヒット」と「ゲームセンターCX」のコラボレーション動画をYouTubeで配信すると発表。全3回で第1回の配信日時は、本日2023年3月3日21時より。

「狩野英孝のクリティカノヒット」はタレントの狩野英孝さんがアルコ&ピースの酒井健太さんやゲーム作家の岐部昌幸さんとともにスクウェア・エニックスのゲームコンテンツを楽しく紹介プレイするバラエティ×ゲーム番組。

今回は「ゲームセンターCX」でお馴染みの「有野課長」をゲストに迎え、新作ゲーム3本に挑戦する。「有野課長」のマル秘エピソードも飛び出すとのことなので、チェックしてみてはいかがだろうか。

コラボ第1弾:シアトリズム ファイナルバーライン

2023年3月3日21時~ プレミア公開

配信URL:https://youtu.be/pfrx5i26Yc0

コラボ第2弾:オクトパストラベラーII

2023年3月4日21時~ プレミア公開

配信URL:https://youtu.be/f3jNRUsGtI8

コラボ第3弾:パワーウォッシュシミュレーター

2023年3月10日21時~ プレミア公開

配信URL:https://youtu.be/a-E1Zk2lvZQ

出演者

【ゲーム情報】

タイトル:THEATRHYTHM FINAL BAR LINE(シアトリズム ファイナルバーライン)

ジャンル:シアターリズムアクション

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年2月16日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレミアムデジタルデラックスエディション:1万1880円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

タイトル:オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:アクワイア

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年2月24日 ※Steam版は2023年2月25日 )

価格:7800円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:D(17歳以上対象)

タイトル:パワーウォッシュシミュレーター

ジャンル:高圧洗浄シミュレーション

開発:FuturLab

配信:Square Enix Collective/スクウェア・エニックス

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

※Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(Windows10/Steam)は発売済み

配信日:配信中(2023年1月31日)

価格:2970円(ダウンロードのみ)

CERO:A(全年齢対象)