スクウェア・エニックスは2月24日、「オクトパストラベラー」シリーズの完全最新作『オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)』をNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4向けに発売したと発表。本作の価格は7800円となる。

※PC(Steam)版は2023年2月25日配信予定。

また、鈴木英一郎氏がナレーションを務める15秒間のTVCM放映(東京・大阪地域)と、本作の特徴を実写で紹介するウェブCMを公開している。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

・TVCM

https://youtu.be/B73_7ptDT24

実写ウェブCM公開中!

『オクトパストラベラーII』の発売を記念して、本作の特徴を実写にて紹介するウェブCMを公開。町の人と自由にバトルできる「試合」、町の人からアイテムを入手できる「盗む」、町の人々を仲間にできる「てなずける」など、ゲーム内で楽しめる本作独自のアクション「フィールドコマンド」を実写にて紹介している。

・実写ウェブCM(60秒Ver)

https://youtu.be/WasqZHYV-n0

オクトパストラベラー5周年!朗読劇開催決定

『OCTOPATH TRAVELER』が2023年7月13日で5周年を迎えることを記念して、朗読劇の開催が決定した。

「OCTOPATH TRAVELER 〜5th Anniversary Reading Live Stage〜」

日程:2023年9月9日・10日

会場:ヒューリックホール東京

公式HP:https://www.5th-octo-stage.com/

※公演内容やチケットなどの詳細は、続報をお待ちください。

【ゲーム情報】

タイトル:オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:アクワイア

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年2月24日) ※Steam版は2023年2月25日予定

価格:7800円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.