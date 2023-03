スクウェア・エニックスは3月1日、「ファイナルファンタジー」のリズムアクションゲーム最新作となる『シアトリズム ファイナルバーライン』(Nintendo Switch/PlayStation 4)にて、追加コンテンツ「LIVE A LIVEパック」を配信した。追加コンテンツ単体の価格は440円 ※ 。

※本コンテンツはシーズンパス1に含まれる。

【製品概要】

製品名:LIVE A LIVEパック

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:配信中(2023年3月1日)

価格:440円

【収録楽曲】

LIVE A LIVE HD-2D Remake……GO!GO!ブリキ大王!!

LIVE A LIVE……LIVE・A・LIVE

鳥児在天空飛翔 魚児在河里游泳

MEGALOMANIA

ファンキットぺージ公開!

『シアトリズム ファイナルバーライン』の公式サイトで、ファンキットページを公開中。本ページでは、ゲームに登場するキャラクター全104体ぶんのTwitterで使用できるアイコンが用意されている。

Twitterアイコンとして使用して、仲間とコミュニケーションをとってみてはいかがだろうか。

104種のアイコン公開中!ファンキットページ

https://www.jp.square-enix.com/t_fbl/fankit/

【ゲーム情報】

タイトル:THEATRHYTHM FINAL BAR LINE(シアトリズム ファイナルバーライン)

ジャンル:シアターリズムアクション

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年2月16日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレミアムデジタルデラックスエディション:1万1880円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

※PlayStation 5本体の後方互換機能により、PS5上でPlayStation 4版をご利用いただけます。

※1画面を2人で遊ぶ「ペアプレイ」は、Nintendo Switchではおすそわけ機能で、PlayStation 4ではコントローラー2つで遊ぶことができます。

※オンラインマルチプレイの利用にはインターネットへの接続および、Nintendo Switchではニンテンドーアカウントの作成(無料)と「Nintendo Switch Online」への加入(有料)、PlayStation 4ではPlayStation Networkのご利用(無料)とPlayStation Plusへの加入(有料)が必要です。

※インターネットに接続することで利用できるサービスは、ゲームの発売から期間が経過すると終了する場合がございます。

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© 2022 YOSHITAKA AMANO

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、 スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。