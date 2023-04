スクウェア・エニックスは4月12日、Nintendo Switch/PlayStation 4用リズムアクションゲーム『シアトリズム ファイナルバーライン』にて、追加コンテンツ「SaGa シリーズパック Vol.2」の配信を開始した。追加コンテンツ単体の価格は880円。なお、本コンテンツはシーズンパス1に含まれている。

「SaGa シリーズパック Vol.2」には、ストーリーのみならず、その楽曲や演出が幅広いファンに親しまれている『SaGa SCARLET GRACE 緋色の野望』『SaGa Frontier』『SaGa Frontier2』『UNLIMITED:SaGa』の楽曲が収録されている。

収録楽曲(出典作品/楽曲名)

SaGa SCARLET GRACE 緋色の野望:

・星神・守護者たち

SaGa Frontier:

・Battle #4

・ALONE

・Battle #5

・Last Battle -T260G-

SaGa Frontier2:

・Feldschlacht III

・Mißgestalt

UNLIMITED:SaGa:

・バトルテーマI

【ゲーム情報】

タイトル:THEATRHYTHM FINAL BAR LINE(シアトリズム ファイナルバーライン)

ジャンル:シアターリズムアクション

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年2月16日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレミアムデジタルデラックスエディション:1万1880円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

※PlayStation 5本体の後方互換機能により、PS5上でPlayStation 4版をご利用いただけます。

※1画面を2人で遊ぶ「ペアプレイ」は、Nintendo Switchではおすそわけ機能で、PlayStation 4ではコントローラー2つで遊ぶことができます。

※オンラインマルチプレイの利用にはインターネットへの接続および、Nintendo Switchではニンテンドーアカウントの作成(無料)と「Nintendo Switch Online」への加入(有料)、PlayStation 4ではPlayStation Networkのご利用(無料)とPlayStation Plusへの加入(有料)が必要です。

※インターネットに接続することで利用できるサービスは、ゲームの発売から期間が経過すると終了する場合がございます。

