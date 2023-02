スクウェア・エニックスは2月16日、シアターリズムアクション『シアトリズム ファイナルバーライン』をPlayStation 4/Nintendo Switch向けに発売開始した。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6380円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9680円、プレミアムデジタルデラックスエディションが1万1880円だ。

本作は、「ファイナルファンタジー」シリーズの楽曲を385曲収録したリズムゲーム最新作。通常プレイのスタンダードスタイルをはじめ、1ボタンでプレイできるシンプルスタイル、1つの画面をシェアして2人で遊ぶペアスタイル、最大4人のオンライン対戦など、さまざまな遊び方で楽しむことが可能だ。

デジタルデラックスエディションには『FFVIII』の「Eyes On Me」や『FFX』の「ザナルカンドにて」をはじめ、専用の27曲を収録。今後は「NieR」シリーズや「クロノ・トリガー」など、そのほかのタイトルから計90曲をDLCで順次配信を予定している。

Sagaシリーズパック本日配信!

全90曲あるDLCより、本日「SaGaシリーズパック」を配信。価格は770円となる(「 SaGaシリーズパック」はシーズンパス1に含まれる)。

【DLC情報】

DLC名:「SaGaシリーズパック」

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:770円

【収録楽曲(出典作品:楽曲名)】

魔界塔士Sa・Ga:怒闘

Sa・Ga2 秘宝伝説:死闘の果てに

Romancing Sa・Ga:バトル1

下水道

バトル2

決戦!サルーイン

Romancing SaGa -Minstrel Song-:熱情の律動

発売記念「#この曲が好き」キャンペーン開始!

♪かわいいモーグリのオリジナルミニギターが当たる! Twitterキャンペーン

本作の発売を記念し、本日2023年2月16日より『シアトリズム ファイナルバーライン』発売記念「#この曲が好き」Twitterキャンペーンを開始。

本キャンペーンに参加した人の中から抽選で1名に、「『シアトリズム ファイナルバーライン』オリジナルモーグリミニギター」が当たる。

【キャンペーン概要(応募フロー)】

●参加方法:

① 公式アカウント(@tfbl_pr)をフォロー

② ハッシュタグ「#シアトリズム」「#この曲が好き」を付けて、自身でプレイした本作の好きな曲のスクリーンショットまたは映像に、コメントを付けてツイート

※ガイドラインで配信不可となっている楽曲の映像投稿は不可とします。

●ガイドラインはこちら:

https://www.jp.square-enix.com/game/guideline/t_fbl/

※複数回の応募が可能です。おひとりさま1アカウントでのみご応募ください。

●期間:

2023年2月16日~2月28日23時59分まで

●プレゼント:

『シアトリズム ファイナルバーライン』オリジナルモーグリミニギター 1名

※商品の送付は2023年6~7月を予定しています。

●応募規約:

https://www.jp.square-enix.com/t_fbl/news/2023/016566.html

「FF」作曲者の履歴書風プロフィール公開!

『シアトリズム ファイナルバーライン』に収録されている楽曲を生み出した、作曲者の履歴書風コメントを公式サイトにて公開中。

初回は「ファイナルファンタジー」シリーズ楽曲の生みの親である植松伸夫さんからのコメントを掲載している。そのほかの作曲者のコメントも順次掲載予定なので、楽しみに待とう。

URL:https://www.jp.square-enix.com/t_fbl/comment/

2023年2月18日15時~

「ランキング上位曲 全部演奏するまで終われない生配信!」

『シアトリズム ファイナルバーライン』の発売を記念して、間一朗プロデューサーがランキング上位曲をすべて演奏するまで終われない、ミッション形式の生配信を2023年2月18日15時より実施。

サポーターは、本作の鈴井匡伸ディレクター(indieszero)、番組進行はアナウンサーの内田敦子さん、そしてゲストには植松伸夫さん、下村陽子さん、北瀬佳範氏、祖堅正慶氏を迎えてお届けする。飛び入りゲストも登場するかも?

「ランキング上位曲 全部演奏するまで終われない生配信!」

https://youtube.com/live/ivFE6_PxrFQ

詳細はこちら

https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20230218003512.html

キャンペーン

豪華プレゼントが当たる番組参加型のキャンペーンも開催予定。詳細は後日公開だ。

【ゲーム情報】

タイトル:THEATRHYTHM FINAL BAR LINE(シアトリズム ファイナルバーライン)

ジャンル:シアターリズムアクション

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年2月16日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレミアムデジタルデラックスエディション:1万1880円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

※PlayStation 5本体の後方互換機能により、PS5上でPlayStation 4版をご利用いただけます。

※1画面を2人で遊ぶ「ペアプレイ」は、Nintendo Switchではおすそわけ機能で、PlayStation 4ではコントローラー2つで遊ぶことができます。

※オンラインマルチプレイの利用にはインターネットへの接続および、Nintendo Switchではニンテンドーアカウントの作成(無料)と「Nintendo Switch Online」への加入(有料)、PlayStation 4ではPlayStation Networkのご利用(無料)とPlayStation Plusへの加入(有料)が必要です。

※インターネットに接続することで利用できるサービスは、ゲームの発売から期間が経過すると終了する場合がございます。

