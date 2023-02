Prime Gamingは2月24日、3月のラインナップに関する最新情報を発表した。Prime Gamingでは、以下の人気タイトルおよびゲーム内コンテンツを無料で提供する。

・『League of Legends』『League of Legends: Wild Rift』『Legends of Runeterra』『VALORANT』など、Riot Gamesの看板タイトルのゲーム内コンテンツを配信。

・『PUBG Mobile』『Madden NFL 23』『Dead by Daylight』などの限定コンテンツを配信。

・『Baldur’s Gate: Enhanced Edition』『Adios』『I am Fish』『Faraway 3: Arctic Escape』『Book of Demons』『Peaky Blinders: Mastermind』『City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition』の7件のタイトルを3月の「Free Games with Prime」として配信。

本日から米国時間2023年3月2日まで、プライム会員のユーザーは『原神』の限定コンテンツ第4弾「Prime Bundle 4」を入手できる。Prime Gamingで入手可能な『原神』の8つのコンテンツドロップのうち4つ以上を入手することで、Prime Gaming会員限定の「Wings of the Starlit Feast」をゲット可能だ。

Amazonプライム会員のユーザーは、gaming.amazon.comより上記特典を期間限定で入手できる。今月のラインナップや最新のPrime Gamingニュースに関する詳細は、primegaming.blogを確認してほしい。

March 2023 Sneak Peek | Prime Gaming