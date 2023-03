Prime Gamingは3月31日、2023年4月のラインナップに関する最新情報を発表した。Prime Gamingでは、以下の人気タイトルおよびゲーム内コンテンツを無料で提供する。

・『Wolfenstein: The New Order』『Art of Fighting 3』『The Beast Inside』『Ghost Pilots』『Beholder 2』『Looking for Aliens』『Magician Lord』など、15件のタイトルを4月の「Free Games With Prime」として配信。

・Kingの人気タイトル『Candy Crush』『Candy Crush Soda Saga』『Farm Heroes Saga』のゲーム内ボーナスコンテンツを配信。

・『League of Legends』『Legends of Runeterra』『VALORANT』『League of Legends: Wild Rift』、本年新たに加わった『Teamfight Tactics』など、Riot Gamesの人気タイトルを対象にゲーム内コンテンツを配信。

・Blizzard Entertainmentとの提携により、『Overwatch 2』『ハースストーン』『World of Warcraft』などの人気タイトルのゲーム内コンテンツを配信。

Amazonプライム会員のユーザーは、gaming.amazon.comより上記特典を期間限定で入手できる。4月のラインナップや最新のPrime Gamingニュースに関する詳細は、primegaming.blogを確認してほしい。

April 2023 Sneak Peek | Prime Gaming