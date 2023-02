Amazonプライム会員向けサービスPrime Gamingで『原神』のスペシャルコンテンツ「Wings of the Starlit Feast」を配信すると発表!

Prime Gamingは2月20日、『原神』のスペシャルコンテンツ配信キャンペーン第9弾として「Wings of the Starlit Feast」を配信すると発表。

プライム会員は、2022年12月から2023年5月に配信される『原神』の8つの限定コンテンツのうち4つを入手することで、本Prime Gaming限定コンテンツを受け取ることが可能だ。

2023年3月3日までの間、プライム会員は『原神』の冒険をより充実させる限定コンテンツ第4弾を入手できる。

残り4つのコンテンツについては、Prime Gamingのウェブサイトで順次提供。「Wings of the Starlit Feast」は、6月上旬にプレイヤーの『原神』メールボックスに届く。

オープンワールド・アドベンチャーRPGの『原神』では、神秘的で美しいテイワットの世界を舞台に、好奇心旺盛な「旅人」が離れ離れになった肉親の運命を探し求め、テイワットの秘密を解き明かす旅に出る。

今回発表された「Wings of the Starlit Feast」には、遠い世界の祭りを祝福するギフトと風の翼が含まれる。

このほかPrime Gamingでは、2月の「Free Games with Prime」として、『The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition』『Onsen Master』『Aerial_Knight's Never Yield』『DKO: Divine Knockout』『One Hand Clapping』『BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad』も現在配信中。

米国時間2023年2月23日には、『Space Crew: Legendary Edition』『Tunche』『Space Warlord Organ Trading Simulator』が2月の「Free Games with Prime」に追加される。

Prime Gamingでは上記以外にも、多くの魅力的なゲーム内コンテンツを用意している。今月のラインナップや最新のPrime Gamingニュースに関する詳細は、primegaming.blogをチェックしてほしい。

『原神』の限定コンテンツの入手方法は、こちらを確認のこと。