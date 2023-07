Epic Games Storeでは、毎週無料でゲームを楽しめる企画を開催している。本日2023年4月7日からはゾンビに支配された世界を生き抜く『Dying Light: Enhanced Edition』と、さまざまな形を作り出す工場の構築を目指すパズルゲーム『shapez』が登場。

■Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/

無料タイトル(期間:2023年4月14日0時まで)

Dying Light: Enhanced Edition

メーカー:Techland

ジャンル:RPG、アクション、オープンワールド

通常価格:2980円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/dying-light

ゾンビに支配された終末世界でのサバイバルを描いたオープンワールドアクションRPG。『Enhanced Edition』は、新たな乗り物バギー、新ゲームモード、2つの追加隔離区域、2つのバンドルが登場する拡張版で、これから本作を始めるのに最適な内容になっている。

shapez

メーカー:Prismatika

ジャンル:パズル

通常価格:1000円

配信URL:https://store.epicgames.com/ja/p/shapez-0929c9

無限のマップ内でさまざまな“形”を資源とし、段々と複雑になっていく形の作成や合成の自動化を目指して工場を構築するパズルゲーム。

