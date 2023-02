スクウェア・エニックスは2月16日、同社初の試みとしてアニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースするスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』の正式サービスを開始したと発表。本作は基本プレイ無料のアイテム課金制となる。

さらに、オリジナルグッズ(第1弾)や、2023年6月に予定されている「舞台 トワツガイ」、2店舗並行でのコラボカフェ開催やオンリーショップなど、ゲーム外でもさまざまな企画を予定しているという。

事前登録キャンペーン報酬

事前登録キャンペーンの報酬として、本日より正式サービス開始後にログインした全プレイヤーに、下記のアイテムが配布される。

・ジェム6000個(最大でガチャ20回分)

・スタートダッシュアイテム一式×2

・最高レアリティ★4武器

・[仮想戦ライトフォーム]ハクチョウ

また、ログインボーナスも実施しており、7日間ログインすると[仮想戦ライトフォーム]スズメをはじめ、ゲームの初期プレイに役立つさまざまなアイテムがもらえる。

さらに、ゲーム開始後解放される「初心者ミッション」を達成すると、[仮想戦ライトフォーム]フラミンゴを獲得可能。ゲームをプレイして、豪華報酬をゲットしよう。

友だちと一緒に『トワツガイ』を遊ぼう! 豪華賞品が当たる「トワツガイ友人招待キャンペーン第一弾」を開催

『トワツガイ』の正式サービス開始を記念し、本日よりゲームの内外が連動した「トワツガイ友人招待キャンペーン第一弾」を実施。キャンペーン実施期間中に、ゲーム内で自分の「友人招待コード」を発行し、招待コードを利用して新規プレイヤーを招待すると、招待者と招かれた側の両方ともゲーム内で豪華アイテムを獲得できる。

さらに、自分の招待コードを指定のハッシュタグ「#トワツガイを一緒に遊ぼう」を付けて投稿すると、抽選で10名に豪華賞品がプレゼントされる。応募期間は、2023年3月31日23時59分まで。

※キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせや公式 Twitter アカウントをご確認ください。

本日より、『トワツガイ』オリジナルグッズ(第1弾)販売開始

『トワツガイ』の正式サービス開始にともない、本日よりアニメイト通販やアニメイト店頭にて、マット仕様のクールな「カンバッジ」やツガイの「アクリルスタンド」「ステッカー」、飾りやすいスリムサイズの「タペストリー」など、全57種類のオリジナルグッズ(第1弾)の販売が開始。

さらに、アニメイトにて『トワツガイ』アプリ リリース記念フェアが開催される。開催期間中、『トワツガイ』関連のキャラクターグッズを購入1100円ごとに、特典として「キャラクターブロマイド(全10種)」から1枚をプレゼントする。

■アニメイト通販/店頭にて販売開始

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17324

■アニメイト『トワツガイ』アプリ リリース記念フェア特設ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108414

※詳しくは『トワツガイ』アプリ リリース記念フェア特設ページをご確認ください。

※特典はお選びいただけません。

本日より、「舞台 トワツガイ」の公演チケット先行販売もスタート

2023年6月16日~6月25日にサンシャイン劇場(池袋)にて上演予定の「舞台 トワツ ガイ」は本日より、公演チケットの先行販売(抽選)を開始した。

本舞台は、『トワツガイ』初の舞台化となり、舞台の演出・脚本を担当するのは、舞台劇「ヨルハ」(『NieR:Automata』の舞台化作品)の演出(※「舞台少年ヨルハ」を除く)を務めた松多壱岱氏。

また舞台衣装・特殊造形には「舞台 ヨルハ Ver1.3a」をはじめ、数々の人気舞台の衣装や造形デザインを手掛けているマッシュトラント氏を起用する。ゲーム『トワツガイ』の世界観を再現しながら、舞台ならではの視点から解釈する本公演に期待しよう。

■チケット販売スケジュール

アニメイト先行・ゲーム先行(抽選)※

受付期間:2023年2月16日10時~3月1日23時59分

※詳しくは舞台公式サイトをご確認ください。

※ゲーム先行(抽選)の詳細は、舞台公式サイトや舞台公式Twitterアカウントよりご確認ください。

■特典情報

P席(1階席前方5列)特典:アクリルスマホスタンド(非売品)

アニメイト通販限定特典:L版ブロマイド(非売品)

ゲーム先行(抽選)特典:L版ブロマイド(非売品)

※画像はイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更される場合がございます。

■上演日程

2023年6月16日~6月25日

■上演会場

サンシャイン劇場(池袋)

■『トワツガイ』公式サイト舞台化特設ページ

https://www.jp.square-enix.com/towatsugai/stage

■「舞台 トワツガイ」公式サイト

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17324

■舞台公式Twitter

https://twitter.com/towatsugai_st

舞台公式推奨ハッシュタグ:#舞台トワツガイ

主催:舞台 トワツガイ製作委員会(ABC フロンティア、HIKE、サンライズプロモーション東京)

協賛:スクウェア・エニックス

©舞台 トワツガイ製作委員会

<速報>6月にも盛りだくさんの企画を実施予定!

プレイヤーにゲーム内だけでなく、ゲーム外でも『トワツガイ』をより楽しんでもらえるよう、2023年6月に下記の企画の実施を予定。続報に期待しよう。

①初!2店舗並行コラボカフェ開催決定!

(スクウェア・エニックスカフェおよびアニメイトカフェスタンドHareza池袋)

②アニメイト池袋本店でオンリーショップを開催決定!

③オリジナルグッズ第2弾を鋭意制作中!

【ゲーム情報】

タイトル:トワツガイ

ジャンル:ツガイ育成バトルファンタジーRPG

配信:スクウェア・エニックス/アニメイト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

