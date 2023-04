スクウェア・エニックスは4月10日より、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、全プレイヤーを対象にした初のプレイヤーアンケートを実施していると発表。

プレイヤーアンケートでは、『トワツガイ』のプレイヤーに向けて、実装済みのコンテンツへの感想や意見のほか、ゲームにおいて現在楽しんでいる点や改善してほしい点、今後深掘りしてほしいコンテンツやキャラクターなどを聞いている。

今後の運営やユーザビリティ向上、コンテンツの実装などの参考にするとのことなので、回答してみてはいかがだろうか。なお、アンケートに回答すると、実施期間後に謝礼としてゲーム内アイテム「500ジェム」がプレゼントされるという。

■プレイヤーアンケートの実施期間

2023年4月10日8時~4月18日23時59分

※2023年4月14日2時~6時の間にはシステムメンテナンスのため、アンケートにご回答できません。

■プレイヤーアンケート特設ページ

https://sqex.to/3CWDx

※アンケートの集計結果は今後プロモーションの一環として発表される場合がございます。

※アンケートの実施期間は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ゲーム内謝礼の配布予定時期については、ゲーム内お知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:トワツガイ

ジャンル:ツガイ育成バトルファンタジーRPG

配信:スクウェア・エニックス/アニメイト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。