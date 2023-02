スクウェア・エニックスは2月21日、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、正式サービスから5日間で350万ダウンロードを突破したと発表。

これを記念し、「350万DL突破記念ログインボーナス」を実施している。実施期間中、毎日ゲームにログインすると最大でジェム6000個(最大でガチャ20回分)が獲得可能だ。期間は、2023年2月27日5時59分まで。

また、事前登録キャンペーンの報酬アイテムも配布中なので、この機会にゲームをプレイして、豪華報酬をゲットしよう。

ダウンロードおよび関連ページ

・App Store

https://sqex.to/rcylD

・Google Play

https://sqex.to/93rBz

・公式Twitterアカウント

https://twitter.com/towatsugai

・公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/towatsugai/

事前登録キャンペーン報酬

・ジェム6000個(最大でガチャ20回分)

・スタートダッシュアイテム一式×2

・最高レアリティ★4武器

・[仮想戦ライトフォーム]ハクチョウ

※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:トワツガイ

ジャンル:ツガイ育成バトルファンタジーRPG

配信:スクウェア・エニックス/アニメイト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。