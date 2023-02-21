スクウェア・エニックスは2月21日、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、正式サービスから5日間で350万ダウンロードを突破したと発表。
これを記念し、「350万DL突破記念ログインボーナス」を実施している。実施期間中、毎日ゲームにログインすると最大でジェム6000個（最大でガチャ20回分）が獲得可能だ。期間は、2023年2月27日5時59分まで。
また、事前登録キャンペーンの報酬アイテムも配布中なので、この機会にゲームをプレイして、豪華報酬をゲットしよう。
ダウンロードおよび関連ページ
・App Store
https://sqex.to/rcylD
・Google Play
https://sqex.to/93rBz
・公式Twitterアカウント
https://twitter.com/towatsugai
・公式サイト
https://www.jp.square-enix.com/towatsugai/
事前登録キャンペーン報酬
・ジェム6000個（最大でガチャ20回分）
・スタートダッシュアイテム一式×2
・最高レアリティ★4武器
・[仮想戦ライトフォーム]ハクチョウ
※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：トワツガイ
ジャンル：ツガイ育成バトルファンタジーRPG
配信：スクウェア・エニックス／アニメイト
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年2月16日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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