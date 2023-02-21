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ゲーム  >  ニュース  >  『トワツガイ』サービス開始5日間で350万ダウンロード突破！

ログインボーナスでジェム最大6000個もらえるキャンペーンを開催

『トワツガイ』サービス開始5日間で350万ダウンロード突破！

2023年02月21日 13時20分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは2月21日、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、正式サービスから5日間で350万ダウンロードを突破したと発表。

　これを記念し、「350万DL突破記念ログインボーナス」を実施している。実施期間中、毎日ゲームにログインすると最大でジェム6000個（最大でガチャ20回分）が獲得可能だ。期間は、2023年2月27日5時59分まで。

　また、事前登録キャンペーンの報酬アイテムも配布中なので、この機会にゲームをプレイして、豪華報酬をゲットしよう。

ダウンロードおよび関連ページ

・App Store
https://sqex.to/rcylD
・Google Play
https://sqex.to/93rBz
・公式Twitterアカウント
https://twitter.com/towatsugai
・公式サイト
https://www.jp.square-enix.com/towatsugai/

事前登録キャンペーン報酬

・ジェム6000個（最大でガチャ20回分）
・スタートダッシュアイテム一式×2
・最高レアリティ★4武器
・[仮想戦ライトフォーム]ハクチョウ

※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

 

【ゲーム情報】

タイトル：トワツガイ
ジャンル：ツガイ育成バトルファンタジーRPG
配信：スクウェア・エニックス／アニメイト
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年2月16日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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