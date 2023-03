スクウェア・エニックスは3月13日、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、初となるメインストーリー追加を行なったと発表。今回追加されたのは、メインストーリー第2章1部1節1話~10話となる。

▼あらすじ(第2章1部) 暴走したフクロウを鎮めたトリたち。新たな仲間ツバメに振り回される中、 かつてない災禍の影がしのびよる。

「オート再出撃」や「一部ステージの難易度緩和」など、遊びやすくなるように大幅に改善!ディレクターレター第2弾も公開

2023年3月10日に、ディレクターレター第2弾を公開。ディレクターレターでは、直近に行なわれたアップデートの概要やゲームバランスの調整などを紹介している。

『トワツガイ』はゲームがより遊びやすくなるために日々改善を実施。直近のアップデートでは、とくにプレイヤーからの要望が多かった「オート再出撃」機能や、特定端末での画質選択機能の実装、UIの改善などが行なわれた。詳しくはディレクターレターを確認してほしい。

■ディレクターレター

【ゲーム情報】

タイトル:トワツガイ

ジャンル:ツガイ育成バトルファンタジーRPG

配信:スクウェア・エニックス/アニメイト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

