万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第156回
GravaStar 「Mercury K1 Pro - ゴーストシルバー」
謎に“銀色と透明”。意味わからんほど「異常にかっこいい」クセ強キーボードを使ってみた
2026年11月02日 13時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
突然すいません。超有名アーティスト・YOSHIKI氏がライブなどで使用している「透明ピアノ」って知ってますか？
河合楽器製で、一般的なピアノといえば、黒いボディに白と黒の鍵盤。そんなイメージを覆すヴィジュアルのインパクトが抜群のピアノです。内部の構造が見えるその姿は、楽器もまたメカなんだなと実感させてくれたりもしますね。ゲーミングPCみたいなライティングも印象的です。
そんな「透明ピアノ」も裸足で逃げ出す……かもしれないキーボードを見つけてしまいました。
GravaStarの「Mercury K1 Pro - ゴーストシルバー」は、銀色の金属フレームに、内部が透けるスケルトンキーキャップ。骨格や機械を思わせる造形を持つキーボードです。普通のキーボードと別次元にいるような、非常にインパクトのある外観です。
しかも、見た目だけの一発屋ではないというのもいいところ。使ってみると意外なほど真面目で、実用性もきっちり押さえていました。破天荒な見た目なのに、根は真面目。こいつ、ひょっとして女子が付き合いたいタイプのキーボードなのでは？
【目次】これが私的My推しガジェット
私がGravaStar Mercury K1 Pro - ゴーストシルバーを推す理由
1）銀色×透明×骨格フレーム。こんなキーボード、見たことある？
2）見た目に反して打鍵感は極上！5層フォームとガスケットマウントが叩き出す「上品なコトコト音」
3）昨今のトレンドを完全網羅。実用性で失敗しない隙なしスペック
🎬【2分で要約】GravaStar「Mercury K1 Pro - ゴーストシルバー」動画解説
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