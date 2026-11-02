『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

突然すいません。超有名アーティスト・YOSHIKI氏がライブなどで使用している「透明ピアノ」って知ってますか？

河合楽器製で、一般的なピアノといえば、黒いボディに白と黒の鍵盤。そんなイメージを覆すヴィジュアルのインパクトが抜群のピアノです。内部の構造が見えるその姿は、楽器もまたメカなんだなと実感させてくれたりもしますね。ゲーミングPCみたいなライティングも印象的です。

そんな「透明ピアノ」も裸足で逃げ出す……かもしれないキーボードを見つけてしまいました。



GravaStarの「Mercury K1 Pro - ゴーストシルバー」は、銀色の金属フレームに、内部が透けるスケルトンキーキャップ。骨格や機械を思わせる造形を持つキーボードです。普通のキーボードと別次元にいるような、非常にインパクトのある外観です。



しかも、見た目だけの一発屋ではないというのもいいところ。使ってみると意外なほど真面目で、実用性もきっちり押さえていました。破天荒な見た目なのに、根は真面目。こいつ、ひょっとして女子が付き合いたいタイプのキーボードなのでは？