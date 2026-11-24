auファンは集合！ 「au TOM’S ＆ KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭2026」12月26日に開催決定！
SUPER GTとスーパーフォーミュラのチームが揃い踏み！
坪井 翔、山下健太、小林可夢偉＆利徠斗らが登壇
KDDIは、SUPER GTに参戦する「TGR TEAM au TOM’S」と、スーパーフォーミュラに参戦する「KDDI TGMGP TGR-DC」の合同ファンイベント「TGR TEAM au TOM’S＆KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭2026」を、2026年12月26日（土）に、東京都多摩市のLINK FORESTで開催すると発表した。
登壇予定者は両チームの監督、ドライバー、レースアンバサダーの計11名。シーズンを応援してくれたファンに、チームが直接お礼を伝える場となる。
規模は昨年の約2倍の約600名、一般募集は約450名
開催は午後で、12時以降に始まる予定だ。会場は京王多摩センター駅が最寄の「LINK FOREST」。参加者は昨年のおよそ2倍となる約600名で、そのうち約450名分が一般募集となる。申し込みはLivePocketの専用ページ（https://livepocket.jp/e/bcw9i）から受け付けている。会場に駐車場はないので、公共交通機関で来場してほしいとのこと。
司会はピエール北川氏。ドライバー、監督、アンバサダーによるスペシャルトークショーや、ファンとの交流コーナーが予定されている。会場には36号車「au TOM’S GR Supra」と「KDDI TGMGP TGR-DC SF23」が展示される予定だ。GT500マシンと国内トップフォーミュラのマシンを同じ場所で見比べられる機会はあまりないので、クルマ好きにはこれも楽しみのひとつだろう。
坪井翔＆山下健太、そして“ダブル小林”が集結
TGR TEAM au TOM’Sからは伊藤大輔監督、坪井翔選手、山下健太選手、レースアンバサダーの央川かこさんと森谷花香さんが登壇する予定。KDDI TGMGP TGR-DCからは片岡龍也監督、小林可夢偉選手、小林利徠斗選手、レースアンバサダーの鈴木南美さん、友野ゆみさん、石垣果蓮さんが参加する（登壇者は変更になる可能性あり）。
KDDI TGMGP TGR-DCは、元F1ドライバーでベテランの小林可夢偉選手と、ルーキーの小林利徠斗選手の“ダブル小林”体制で2026年シーズンを戦った。小林利徠斗選手はSUPER GTでも38号車KeePer CERUMO GR SupraからGT500に参戦しており、開幕戦岡山ではau TOM’Sと優勝を争った。トークショーでは、カテゴリーをまたいだ両チームの本音も聞けるかもしれない。
小中学生と家族が対象の「キッズ座談会」も実施
ファン感謝祭の前には、ドライバーと家族が直接話せる「キッズ座談会」も開かれる。今のところ、時間は未定。参加できるのは小中学生の子ども1名と保護者1名のペアで、抽選で10組20名を募集する。申し込みは専用ページ（https://livepocket.jp/e/0jcyo）から。トップドライバーと近い距離で話せるので、レーサーを目指す子どもにとっては貴重な経験になりそうだ。
4連覇は逃したau TOM’S、初ポイントを獲得したKDDI TGMGP TGR-DC
KDDIは2016年からSUPER GTでTOM’Sをスポンサードしており、au TOM’Sはこれまで2021年、2023年、2024年、2025年の計4回シリーズチャンピオンを獲得している。2023年から2025年にかけては、SUPER GT史上初めて同じチームで3連覇を達成した。
2026年はカーナンバーを原点の36に戻し、坪井／山下組で前人未到の4連覇に挑んだ。開幕戦岡山と第2戦富士で連勝して好スタートを切ったものの、最終戦もてぎで逆転されてしまい、王座には届かなかった。最終戦の時点でドライバーズランキングは3位。
一方のKDDI TGMGP TGR-DCは、2025年に発足した新しいチームで、初年度はノーポイントに終わった。2年目の2026年は7号車と28号車の2台体制で戦い、鈴鹿大会の第5戦で小林可夢偉選手が10位に入ってチーム初のポイントを獲得。富士大会では小林利徠斗選手が第3戦の代替レースで7位に入り、スーパーフォーミュラで初入賞を果たした。最終的には16チーム中10位、合計22ポイントでシーズンを終えている。
イベントの詳細や申し込みに関する情報は、KDDI公式X（@official_kddi）とau公式X（@au_official）で順次発表される予定だ。悔しさと手応えの両方があったシーズンを、選手たちがどう振り返るのか。年末のファン感謝祭に注目したい。
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