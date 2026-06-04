本日19時には「ゲーがくTV！」にて発売記念生配信を実施！

アートディンクは6月4日、企画／開発／販売を行う都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 Evolution』を、Nintendo Switch 2 にて発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が1万2980円、パッケージ専売の「40周年メモリアルボックス」が1万6280円だ。

本作は『A列車で行こう9』（以下、A9）の単なる移植にとどまらず、UIやグラフィックを刷新した進化版。さらに、緑化ビルをはじめとした新規の建物を多数収録し、現代らしい街の眺望を実現している。

300車両以上の実在車両、列車の連結や編成カスタム機能など充実した機能と自由度はそのままに、今までとは一線を画す『A9』をぜひ体感しよう。

▼オープニング

■一足先に生放送！ ゲーがくTV！ in KEIO eSTATIONにて発売記念生配信決定！

「ゲーがくTV！」にて『A列車で行こう9 Evolution』発売記念放送を生配信決定。発売したばかりの『A列車で行こう9 Evolution』ゲームプレイの様子を、いち早く楽しめる放送となっている。配信日は本日2026年9月4日、時間は19時より。

【概要】

タイトル：ゲーがくTV！ in KEIO eSTATION Shinjuku『A列車で行こう9 Evolution』発売記念放送

配信日時：2026年6月4日19時予定

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=PDOxa2flK0E

■鉄道ファンミーティング&公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku 開催決定！

『A列車で行こう9 Evolution』の発売を記念して、A列車で行こうファン／鉄道ファン／ゲームファン、すべての人に向けたスペシャルイベント「A列車で行こう9 Evolution発売記念 鉄道ファンミーティング＆公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku」 を開催。開催日は、2026年6月7日となる。

イベントでは、鉄道大好き新人声優の大石 恋々菜さん、声優e-Sports部から田中 音緒さんの声優二人によるゲーム紹介トークをはじめ、『A列車で行こう9 Evolution』の魅力をさまざまな角度から紹介していく。

全3ステージのうち、15時からの第2ステージは、アートディンク公式チャンネルにて配信予定。現地での観覧に予約や整理券は不要なので、ぜひ気軽に立ち寄ってみよう。

【概要】

イベント名：「A列車で行こう9 Evolution発売記念 鉄道ファンミーティング＆公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku」

開催日時：2026年6月7日 第1ステージ 12時～

第2ステージ 15時～（オンライン配信あり）

第3ステージ 17時～

（各45分予定）

開催場所：新宿京王モール内 KEIO eSTATION Shinjuku 配信ブース

東京都新宿区西新宿1丁目1 南口地下街 京王モール内a-15

https://keio-estation.com/

配信元：アートディンク公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@ARTDINKmovie）

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=BDDpg2srdTI

【出演者】

大石 恋々菜（おおいし ここな）さん

鉄ドル声優

愛称：ここにゃん

鉄道をこよなく愛し、日本全国の路線から海外鉄道まで語り尽くす“鉄道オタク系マルチリンガル声優”。軽快なマシンガントークと独特な視点で、鉄道の魅力を発信中。

田中 音緒（たなか ねお）さん

声優e-Sports部 副部長

愛称：ねおちゃん

主な出演作は「ほっぺちゃん」ティアラほっぺちゃん役、「ゴシックは魔法乙女」カレン役、「温泉むすめ」日田絢芽役など。そのほか「声優e-Sports部」副部長としても活動。生配信やイベント出演などでゲーム・eスポーツの魅力を発信中。

■A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン開催中！

さらにSNSとファンミーティングを連動させた参加型キャンペーンとして、「A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン」をKEIO eSTATION Shinjukuにて開催。開催期間は、2026年6月4日～6月17日まで。

本キャンペーンでは、対象のX（Twitter）投稿をリポストして、その画面をKEIO eSTATION Shinjuku店頭スタッフへ提示した人に、ここでしか手に入らないオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。ぜひこの機会にKEIO eSTATION Shinjukuへ訪れてみよう。

【概要】

キャンペーン名：A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン

開催期間：2026年6月4日～6月17日

開催場所：新宿京王モール内 KEIO eSTATION Shinjuku

東京都新宿区西新宿1丁目1 南口地下街 京王モール内a-15

https://keio-estation.com/

※レジにてお声掛けください

リポスト対象URL：https://x.com/artdink_tw/status/2062323451432456466

賞品：オリジナルアクリルキーホルダー

※お一人様一回限り

※商品は数量限定のため無くなり次第終了となります

■「A列車で行こう9 Evolution」フォトコンテスト開催！

『A列車で行こう9 Evolution』の発売を記念して、本日6月4日からフォトコンテストを開催。入賞者には5万円分の旅行券や、A9Evoオリジナルトートバッグなど、豪華賞品をプレゼント。募集期間は、2026年8月2日まで。

※期間以前および終了後に応募されたものは対象外となります。

▼応募ルールの詳細は以下のコンテストページを確認！

https://www.atrain.jp/special/a9evo-photocon/

主催：アートディンク

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 Evolution

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年6月4日）

価格：

通常版：1万2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

40周年メモリアルボックス：1万6280円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）

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