ゲーム内の収録物も紹介！
Steam『A列車で行こう9 PRIME LINE』の予約＆乗り換えキャンペーンが開始！
アートディンクは11月12日、PC（Steam）向け都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 PRIME LINE』について、予約販売＆乗り換えキャンペーンを開始。
乗り換えキャンペーンは、すでに『A列車で行こう9』を遊んでいる人が本作をお得に手に入れられるというもの。
PC（Windows）版「A列車で行こう9」シリーズを持っている人は半額、PC（Steam）『A列車で行こう9 Version5.0 コンプリートパックDX+』を持っている人は特別価格にて購入できる。キャンペーン期間や購入方法などの詳細は、特設サイトを確認してほしい。
ゲームの発売日は2026年12月10日予定、価格は1万8480円だ。
▼乗り換えキャンペーン特設サイト
https://www.atrain.jp/title/a9pl/transfer.html
『A列車で行こう9 PL』の新規収録物を紹介！
●密度ある街並みを作る小型建物
限られた土地を有効活用するのが、日本の街づくり。狭い土地にも建てられる40m×40m未満の小型建物を多数追加した。
●街に細かな彩りをもたらすアイテム群
カーブの隙間を彩る、汎用性の高いアイテム群を新規収録。建物の敷地内に重ねて配置することで、駅前やランドマークの周りも華やかに演出できる。
●思い描いた曲線を形にするカーブ駅
敷いた線路に沿って湾曲したホームが作れる「カーブ駅」を新規追加。列車の編成美が目立つ急カーブから、建物や河川の間を縫うように建てられたS字カーブまで、あなたが思い描く自由な曲線のホームを建設できる。
●「A9 Evo」の建物群を完全収録
Nintendo Switch 2 『A列車で行こう9 Evolution』にて追加された現代の建物群、交通機関も完全収録。緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋立地を利用した物流の中心など、より効率的で、環境と人にやさしい街並みを表現できるようになった。
緑化ヒルズ1
緑化ヒルズ2
緑化ビル
緑化高層ビル
緑化ショッピングモール1
緑化ショッピングモール2
立体公園型ショッピングモール
都市庭園
バスケットボールアリーナ
物流センター
データセンター
立体ビジョン付き建物
複合ビル
複合ビル（三角）
駐車場
メガソーラー1
メガソーラー2
レンタカー店
シェアサイクル
地下鉄駅入口（大）
地下鉄駅入口（エレベーター）
電停–バリアフリー
ターミナル駅-歩行者デッキ
バス停–都市
タクシー
燃料電池バス
【ゲーム情報】
タイトル：A列車で行こう9 PRIME LINE
ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション
配信：アートディンク
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：2026年12月10日予定
価格：1万8480円
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※画面は開発中のものです。
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