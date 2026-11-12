アートディンクは11月12日、PC（Steam）向け都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 PRIME LINE』について、予約販売＆乗り換えキャンペーンを開始。

乗り換えキャンペーンは、すでに『A列車で行こう9』を遊んでいる人が本作をお得に手に入れられるというもの。

PC（Windows）版「A列車で行こう9」シリーズを持っている人は半額、PC（Steam）『A列車で行こう9 Version5.0 コンプリートパックDX+』を持っている人は特別価格にて購入できる。キャンペーン期間や購入方法などの詳細は、特設サイトを確認してほしい。

ゲームの発売日は2026年12月10日予定、価格は1万8480円だ。

▼乗り換えキャンペーン特設サイト

https://www.atrain.jp/title/a9pl/transfer.html

『A列車で行こう9 PL』の新規収録物を紹介！

●密度ある街並みを作る小型建物

限られた土地を有効活用するのが、日本の街づくり。狭い土地にも建てられる40m×40m未満の小型建物を多数追加した。

●街に細かな彩りをもたらすアイテム群

カーブの隙間を彩る、汎用性の高いアイテム群を新規収録。建物の敷地内に重ねて配置することで、駅前やランドマークの周りも華やかに演出できる。

●思い描いた曲線を形にするカーブ駅

敷いた線路に沿って湾曲したホームが作れる「カーブ駅」を新規追加。列車の編成美が目立つ急カーブから、建物や河川の間を縫うように建てられたS字カーブまで、あなたが思い描く自由な曲線のホームを建設できる。

●「A9 Evo」の建物群を完全収録

Nintendo Switch 2 『A列車で行こう9 Evolution』にて追加された現代の建物群、交通機関も完全収録。緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋立地を利用した物流の中心など、より効率的で、環境と人にやさしい街並みを表現できるようになった。

緑化ヒルズ1

緑化ヒルズ2

緑化ビル

緑化高層ビル

緑化ショッピングモール1

緑化ショッピングモール2

立体公園型ショッピングモール

都市庭園

バスケットボールアリーナ

物流センター

データセンター

立体ビジョン付き建物

複合ビル

複合ビル（三角）

駐車場

メガソーラー1

メガソーラー2

レンタカー店

シェアサイクル

地下鉄駅入口（大）

地下鉄駅入口（エレベーター）

電停–バリアフリー

ターミナル駅-歩行者デッキ

バス停–都市

タクシー

燃料電池バス

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 PRIME LINE

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

配信：アートディンク

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年12月10日予定

価格：1万8480円

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※画面は開発中のものです。