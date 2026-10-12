バンダイナムコエンターテインメントがNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売する「テイルズ オブ リマスター プロジェクト」第4弾となる『テイルズ オブ エターニア リマスター』。

本作は、2000年にPlayStation向けに発売されたシリーズの3作目にあたる作品のリマスター作。ゲームはインフェリアと呼ばれる世界に住む青年リッドと、彼の幼なじみのファラが、セレスティアと呼ばれる世界から来たメルディと出会うことから始まる。この出会いが、インフェリアとセレスティア、二つの世界を股にかけた壮大な冒険へと発展していく。

ここでは本作の制作チームに、ゲームの魅力や制作でのこだわりなどをメールで直撃。これからの「リマスタープロジェクト」の展望もお聞きしているので、ぜひともチェックしてほしい。

ゲームの発売日は、2026年10月15日［PC（Steam）版は2026年10月16日］。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3960円、ダウンロード専売のデラックスエディションが6930円だ。

なお、現在公式YouTubeチャンネルではオープニング映像やキャラクタートレーラーを公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼オープニング

▼キャラクタートレーラー

■2Dテイルズが令和に復活！ リッドたちの冒険がより遊びやすく

――『テイルズ オブ エターニア リマスター』を発売することになった経緯を教えてください。

制作チーム：「『テイルズ オブ』リマスター プロジェクト」は、過去に公式からも発信をしている通り、往年の名作を現行のプラットフォームにて、現代のプレイヤーの皆様にとってより遊びやすい機能を追加してお届けすることを目標としており、すでに幾つかのタイトルを並行して開発に取り組んでいます。

「2Dテイルズ」時代のタイトルの1本目として、『エターニア』をファンの皆様にお届けできること、そして多くのファンに期待を寄せていただいていることに、制作スタッフ一同大変嬉しく思っています。

――今回、初めて『エターニア』を遊ぶ人へ、本作の注目ポイントを教えてください。

制作チーム：『テイルズ オブ エターニア』は初発売から25年以上が経過したシリーズ初期の作品ではありますが、シリーズが初代から最新作まで一貫して大事にしてきた「魅力あふれるキャラクターたちとの出会い、冒険、ドラマ」による感動体験は不朽のものであり、色褪せることのない魅力だと思っています。

なので、原作ファンはもちろん、今作で初めて『エターニア』をプレイするお客様にとっても、リッドたちの冒険物語は間違いなく良いゲーム体験となると考えています。とくにラスボス戦の演出は唯一無二の特徴だと思っているので、ぜひ最後まで彼らの旅を楽しんでほしいです。

■「原作の感動はそのままに」が命題のひとつ！ PC版はキーボードとマウス操作に対応

――オリジナル版の『エターニア』は、スキット、料理やクイズなどのミニゲームと、後のシリーズの礎になったともいえるタイトルだと思いますが、ゲームシステム部分でとくに注目してほしいポイントは？

制作チーム：ひとつあげさせていただくとすると、スキットに注目いただきたいと思っています。本作では異なる2つの世界が出身の、性格や価値観、言語すらも異なるメンバーが集まって両世界を巡る冒険の旅をします。

スキットには、他愛のない雑談回からメンバーの悩みや過去が垣間見える回、さらには作品の世界観への理解が深まるものまでさまざまなバリエーションがあり、そのどれもがシナリオ体験を豊かに補強する役割を果たします。

メインイベント内ではあまり見られないキャラクター同士の絡みや、クィッキーや大晶霊といったプレイアブルキャラクター以外が登場することによって、多くのキャラクターへの思い入れが増すのもひとつの見どころだと思います。

――本作はPC（Steam）版も発売されますが、フレームレートやウルトラワイド対応など、何かコンシューマー版との違いがあれば教えてください。

制作チーム：フレームレートの拡張設定やウルトラワイドモニターへの対応は行っておりませんが、本作はキーボードとマウスでのプレイにも対応しています。PCで普段からゲームを楽しまれている方にも、違和感なく遊んでいただけるタイトルになっていると考えています。

――Steamのストアページで推奨環境などが公開されていますが、それ以上に、CPUとGPUどのメーカー製の方が快適に遊べるとか、ヘッドセットやマウスなど、この周辺機器があるとよりゲームが楽しめる、といったワンポイントアドバイスなど、何かありましたら教えてください。

制作チーム：特定の周辺機器を推奨するものではありませんが、本作は比較的幅広いPC環境でお楽しみいただけるよう設計しています。普段お使いのキーボード、マウス、ヘッドセットなど、お客様が使い慣れた環境で快適にプレイいただけると思います。

＜Steam推奨環境＞ 【最低】

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS：Windows 11

プロセッサー：Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100

メモリー：4 GB RAM

グラフィック：Nvidia GeForce GTX 650Ti [1 GB] / AMD Radeon HD 7770 [2 GB] / Intel Arc A310 [4 GB]

DIRECTX：Version 12

ストレージ：8 GB の空き容量

追記事項：グラフィック「低」設定で、1080p／60fpsのゲームプレイが可能。 【推奨】

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS：Windows 11

プロセッサー：Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100

メモリー：4 GB RAM

グラフィック：Nvidia GeForce GTX 650Ti [1 GB] / AMD Radeon HD 7770 [2 GB] / Intel Arc A310 [4 GB]

DIRECTX：Version 12

ストレージ：8 GB の空き容量

追記事項：グラフィック設定「高」で、1080p／60fpsのゲームプレイが可能。DirectX 12 APIを有効にするにはWindows 10(Version 1809以降)とVRAM容量が4GB以上のGPU(グラフィックボード・ビデオカード)が必須です。

■リマスター以外の作品も進行中！ これからの「テイルズ」作品にも注目

――2Dテイルズのリマスターが登場したということで、そのほかの2D作品の発売も期待がもたれていると思いますが、今後の「テイルズ」シリーズの動きなど、現状言える範囲でけっこうですので教えてください。

制作チーム：最初の回答と繰り返しにはなってしまいますが、リマスタープロジェクトは本作以外にも並行してタイトルの開発に着手しております。「次のリマスター」を明言することはできませんが、今後もシリーズ公式の発表をご期待いただければ幸いです。

もちろん、「リマスター」以外のタイトルの開発も進行中ですので、今後も「テイルズ オブ」シリーズをよろしくお願いいたします。

――最後に読者や本作を期待しているユーザーに本作のアピールポイントなど、メッセージをお願いします。

制作チーム：ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。本作は、「感動体験はそのままに、より遊びやすく」という方針をもとに、チーム一同細部までこだわりを持って制作を行いました。

原作ファンの皆さんはもちろん、リマスター版で初めて遊ぶという方にも存分に楽しんでいただけるリマスター作品になっていますので、遊びやすくなった「エターニア」の世界をぜひお楽しみください！

【ゲーム情報】

タイトル：テイルズ オブ エターニア リマスター

ジャンル：永遠と絆のRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年10月15日 ※Steam版は2026年10月16日

価格：

通常版：3960円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：6930円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

Tales of Eternia™Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ