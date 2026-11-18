11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。エルザジャパンのブースでは、DEEPRobotics製の4足歩行ロボット「Lynx M20 Pro」が紹介されていた。

4本の脚の先端には車輪を備えており、平坦な場所では車輪で走行し、段差や悪路では脚を動かして乗り越える。さらに、AIによる自律巡回にも対応し、人間が操作しなくても決められたルートを移動できる。

川も渡れる!? 過酷な環境に対応する4足歩行ロボット

Lynx M20 Proは、工場やインフラ設備の点検、警備、災害現場などでの利用を想定した産業用ロボットだ。最大80cmの段差を乗り越えられるほか、25cmまでの階段や最大45度の斜面にも対応する。

防塵・防水性能はIP66等級で、雨や砂ぼこりなどにも強い設計。ブース担当者によると、川や沼地のような環境でも利用でき、国内では上下水道設備の点検などにもロボットが活用されているという。

また、複数のLiDARセンサーや広角カメラを搭載し、周囲の地形や障害物を認識できる。地図を作成しながら自律的に移動する機能も備えており、人間が常に操作する必要はない。

ロボットの背中には、カメラや各種センサーなどを搭載することも可能。実用積載重量は15kgで、点検用の機材を運びながら移動する用途にも対応できる。

充電も自動で！ カメラ映像をAIで解析するデモも

Lynx M20 Proは2個のバッテリーを搭載しており、連続稼働時間は無積載時で約3時間、積載時で約2.5時間。バッテリーの交換にも対応し、充電時間は1個あたり約1.5時間が目安となる。

さらに面白いのが、自動充電に対応している点。オプションの充電ステーションと組み合わせれば、バッテリー残量が減った際に自動で帰還して充電する運用も可能。家庭用ロボット掃除機「ルンバ」のように、巡回と充電を繰り返す仕組みを構築できる。

今回のブースでは、ロボットの背中にカメラと映像伝送装置を搭載し、撮影した映像をWi-Fi経由で送信するデモも実施。また、NVIDIAの「Jetson Thor」開発キットを利用し、ロボットのカメラ映像をAIで解析するシステムも紹介されていた。

こちらは、映像分析技術「NVIDIA VSS（Video Search and Summarization）」を利用し、カメラに映った状況をAIが理解して文章で説明するというもの。ロボットが巡回するだけでなく、撮影した映像の内容までAIで把握できる仕組みだ。

例えば、工場やインフラ設備の巡回点検で、ロボットが現場を撮影し、その映像をAIが解析するといった活用が考えられる。人間が危険な場所に立ち入る機会を減らせるだけでなく、点検業務の省人化にもつながりそうだ。

自分で移動し、周囲の状況を把握し、バッテリーが減ったら充電場所へ戻る。さらに、カメラ映像をAIで解析することで、単なる移動ロボット以上の役割も担える。Lynx M20 Proは、そんな産業用ロボットの進化を感じさせる展示だった。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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