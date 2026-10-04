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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第158回

水月雨 (MOONDROP)「竹III - CHU3」

5000円で、この音質は驚き。なかなか買えないと噂のイヤホン「竹III - CHU3」で耳がスーパー天国状態

2026年10月04日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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水月雨 (MOONDROP)「竹III - CHU3」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　オーディオ＝高い。このイメージ、持ってる人は多いと思います。

　それは正解でしょう。正確に言うと、「いい音を追求しようと思うと、お金がかかる」と言った方が適切かもしれません。イヤホンで10万円や20万円、スピーカーで50万円や100万円、ケーブルだけでも3万円や5万円。こういう金額、オーディオ機器では珍しくありません。

　実際、イヤホンなどはお金をかけるだけ仕様も贅沢になっていくのが通例で、10万円を超えてくると、金属削り出しのハウジングや、多ドライバー構成のモデル、こだわりのメカニズムを搭載したモデルが増えてきて、音も質感もどんどんリッチになっていくんですよね。

　高いモデルはいかにも上質で魅力的なデザインなことも多く、ハマるとどんどん良いのが欲しくなっちゃう。オーディオ好きの皆さん、そうじゃありませんか？

　……ただ！　最近は安価だから音が悪いってわけでもないんです。安価でもいい音が楽しめる製品が、たくさん出ているんですよ。

次ページ：驚きの5000円以下だと!? この価格でこのサウンドが出せる理由！

5000円以下とは思えないサウンドを出してくる「竹III - CHU3」

　その最たる例が、「竹III - CHU3」です。

　竹III - CHU3は、まさかの5000円以下という超神コスパ＆破格のプチプラ価格でありながら、本体にはズッシリ重厚なプレミアム金属素材を贅沢に使っちゃってます!!　この圧倒的メタルボディのおかげで、音のボヤけや不要な振動をガツンと抑え込む本気度MAXな本格設計！

　高見えしまくる超スタイリッシュなデザインと、一音目を聴いた瞬間にテンション爆上がる極上サウンドが見事に融合！　有線イヤホンデビューしたい初心者から音に妥協したくないガチ勢まで、聴いた瞬間全員まとめて脳内天国へ一気にブチ上がること間違いなしの超大注目イヤホンです！

【目次】これが私的My推しガジェット

私が「竹III - CHU3」を推す理由
1）迫力の低音とクリアな音を両立する亜鉛合金シェル＆真鍮ノズル
2）Al-Mg合金振動板と超強力磁気回路で実現したキレのあるパワフルサウンド
3）0.78mm 2Pinリケーブル対応で広がる拡張性とカスタマイズの楽しみ

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】水月雨 (MOONDROP)「竹III - CHU3」動画解説

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水月雨 (MOONDROP)「竹III - CHU3」

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