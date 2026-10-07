『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「MEMSドライバー搭載」——最近、オーディオ界隈で急激に注目を集めているこの言葉。正直なところ、最初は「また新しい流行り言葉なのかな？」と半信半疑でした。

ですが、実際にKiwi Earsの「Halcyon」にケーブルを挿し、音を鳴らした瞬間、その生意気な考えは一瞬で吹き飛びました。

脳内を突き抜けるような圧倒的な解像感。超高域まで一切の濁りなく伸び切る繊細な音の粒子に、鳥肌がやばい…！ それでありながら、足元には10mmダイナミックドライバーが叩き出すドッシリとした重低音がしっかりと構えている。

「なんだこの音の強さは……！」と、思わず笑ってしまうほどの衝撃でした。

今まで聴き慣れていたお気に入りのプレイリストが、冗談抜きで別物に化けていく快感。MEMSドライバー搭載モデルがもたらす本物のクオリティは、私たちの「良い音」の常識をあっさりと書き換えてしまいます。

今回は、このモンスター機「Halcyon」の凄みを余すことなくお届けします。

Kiwi Earsの「Halcyon」は、高域に新世代のシリコンドライバー「MEMSドライバー」を組み込んだ注目のイン・イヤー・モニター（IEM）です。

高音・中音・低音のそれぞれに最適なドライバーを配置した「トライブリッド構成」を採用し、次世代の音響技術とポータブルオーディオの理想を高次元で融合させた、まさにオーディオファンのロマンが詰まった一台となっています。