万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第159回
Kiwi Ears「Halcyon」
“MEMSドライバーのイヤホン”って、そんなにすごいの？→本当にすごかった……。音強すぎ。
2026年10月07日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「MEMSドライバー搭載」——最近、オーディオ界隈で急激に注目を集めているこの言葉。正直なところ、最初は「また新しい流行り言葉なのかな？」と半信半疑でした。
ですが、実際にKiwi Earsの「Halcyon」にケーブルを挿し、音を鳴らした瞬間、その生意気な考えは一瞬で吹き飛びました。
脳内を突き抜けるような圧倒的な解像感。超高域まで一切の濁りなく伸び切る繊細な音の粒子に、鳥肌がやばい…！ それでありながら、足元には10mmダイナミックドライバーが叩き出すドッシリとした重低音がしっかりと構えている。
「なんだこの音の強さは……！」と、思わず笑ってしまうほどの衝撃でした。
今まで聴き慣れていたお気に入りのプレイリストが、冗談抜きで別物に化けていく快感。MEMSドライバー搭載モデルがもたらす本物のクオリティは、私たちの「良い音」の常識をあっさりと書き換えてしまいます。
今回は、このモンスター機「Halcyon」の凄みを余すことなくお届けします。
Kiwi Earsの「Halcyon」は、高域に新世代のシリコンドライバー「MEMSドライバー」を組み込んだ注目のイン・イヤー・モニター（IEM）です。
高音・中音・低音のそれぞれに最適なドライバーを配置した「トライブリッド構成」を採用し、次世代の音響技術とポータブルオーディオの理想を高次元で融合させた、まさにオーディオファンのロマンが詰まった一台となっています。
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「Halcyon」を推す理由
1）豪華すぎる「トライブリッド5ドライバー」3層設計
2）「繊細な解像感」と「圧倒的な迫力」の完全同居
3）航空宇宙グレードのビルドクオリティ ＆ モジュラーケーブル付属
🎬【3分で要約】Kiwi Ears「Halcyon」動画解説
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