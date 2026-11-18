株式会社あかり保証は11月11日、弁護士や司法書士、ケアマネジャーなどの専門家と連携して提供する高齢者等終身サポート事業（身元保証事業）において、サービスの拡充と全国展開を加速すると発表した。

現在、単身高齢者は900万世帯を超えており、入院や介護施設への入所時に必要となる「身元保証人」を家族に頼めない高齢者が増えている。一方で、家族に代わって身元保証や葬儀手続きなどを担う代行業界は法規制が追いついておらず、保証人を引き受ける条件として遺産の寄付を迫るような悪質な事業者の存在や、全国の需要に対する体制不足が課題となっている。

同社は、国のガイドラインを遵守した身元保証サービスを提供しており、債務の保証や緊急時の駆けつけ対応、身柄の引き取りなどを担う。弁護士主導の三者契約や預託金の信託保全を標準とする運営体制を特徴としており、現在は全国17拠点で展開。2026年10月には関西の身元保証事業者「献身会」から同事業を譲受し、対応規模を拡大。また、業界の透明化に向けて設立された「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の第一期優良事業者にも認定されている。

具体的なサービスとしては、身元保証（66万円）、死後事務（初期費用44万円）、見守り・財産管理（月額5500円）などを展開している。

なお、今回の事業拡充にあたり、ブーストキャピタル、インキュベイトファンド、かんぽNEXTパートナーズの3社を引受先とするシリーズAファーストラウンドの第三者割当増資で2億7000万円を調達し、累計調達額が5億円を超えたこともあわせて明らかにした。