アップルは2026年11月13日、同社初のスマートディスプレイ「HomeView」を発売した。ただし、アメリカ、イギリス、シンガポールなど英語圏のみで、日本では未発売となっている。

筆者はその週、アドビのクリエイター向けイベント「Adobe MAX」の取材でアメリカ・マイアミにいた。帰国日は11月12日であったが、HomeViewを買いたくて、出発を1日延期。13日午前5時の飛行機でマイアミを出発し、8時に乗り継ぎのダラスに到着。空港近くのアップルストアに行き開店時間の10時にHomeViewを購入し、12時半に飛行機に搭乗し、羽田に帰国したのだった。

299ドルの本体は意外にコンパクト

HomeViewは7インチのディスプレイとスピーカーを備えたスマートディスプレイだ。

実物は高さが15センチ程度と、製品写真で見る印象とは異なり、意外とコンパクトだ。299ドルという値段であるが、高級感がある。このあたりは競合のスマートディスプレイとは大きく異なる点だろう。

電源はUSB-Cとなっており、アメリカで購入してもすぐに使えるのが嬉しい。