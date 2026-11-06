セブンの「豚ラーメン」が復活！ とみ田監修、にんにく香るワシワシ麺

セブン‐イレブンはカップ麺「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」を11月10日より数量限定にて順次発売します。

ガーリック入りのワシワシ麺と

濃厚豚骨醤油スープの一杯が復活

千葉県松戸市の「中華蕎麦 とみ田」が監修したカップラーメンで、2月に発売した商品の再登場。

▲セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン 267円

ガーリックを練り込んだワシワシ食感のフライ麺と、豚のコクを生かした濃厚豚骨醤油スープが特徴の一杯です。



麺は食べ応えのある食感に加え、小麦の風味とにんにくのパンチが効いた香りが楽しめる仕立て。



スープは豚のコクを中心に、鶏・醤油・野菜の旨味を重ねた濃厚豚骨醤油味で、麺としっかり絡むように仕上げたといいます。

「とみ田」監修の濃厚豚骨魚介中華そばもリニューアル！

また、同じく「中華蕎麦 とみ田」が監修する「セブンプレミアム ゴールド 中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨魚介中華そば」も、10月27日から順次リニューアル発売しています。

▲セブンプレミアム ゴールド 中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨魚介中華そば 354円

リニューアル版では、濃厚スープがより絡むように麺の厚みを改良し、もっちりとした弾力のある食感に仕上げたといいます。

別添の魚粉を好みのタイミングで加えることで、魚介の風味をプラスできるのがポイント。

とみ田の「豚ラーメン」が再登場！

にんにくのパンチが効いた、ワシワシ麺の「豚ラーメン」が再登場するのはうれしいですね！



寒くなってきたこの時期、濃厚な一杯を熱々のうちにかっこむのはいかがでしょう！



・発売日：2026年11月10日



※価格は税込み表記です。