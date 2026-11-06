ケンタの冬チキンは「生姜×唐辛子」！ 350円の新作がうまそ～

ケンタッキーフライドチキンは「生姜香る温辛チキン」を11月11日から数量限定で発売します。

生姜×唐辛子！ 冬の新作チキンが登場

ケンタから、寒い季節にうれしい辛口チキンが登場します。

「生姜香る温辛チキン」は、下味に生姜や唐辛子、醤油、にんにくなどを使用したチキン。



さらに衣にも生姜と白ごまを加え、生姜の風味をしっかり感じられるように仕上げたそうです。生姜の香りに唐辛子のじんわりとした辛さが重なり、奥深い味わいが楽しめるといいます。



単品価格は350円。定番のオリジナルチキンと食べ比べできるセットやパックも用意されています。



・「生姜香る温辛チキン」350円

・「食べくらべセット」1070円

〔生姜香る温辛チキン、オリジナルチキン、ドリンク(M)、選べるサイド1種〕

・「食べくらべ4ピースパック」1630円

〔生姜香る温辛チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種〕

・「食べくらべ6ピースパック」2590円

〔生姜香る温辛チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種〕

開発におよそ1年3ヵ月も！

実はこの「生姜香る温辛チキン」、開発におよそ1年3ヵ月もの歳月をかけたのだとか。



下味だけでなく衣にも生姜を使用するなど、香りにこだわって開発を重ねたそうです。

生姜のきいたチキン、食べてみたい！

ケンタの辛口チキン。今回は生姜が主役！



生姜というと身体の内側から温かくしてくれそうな予感がします。寒い日にアツアツを頬張りたいですね！



・発売日：2026年11月11日

（※文中の価格はすべて税込）