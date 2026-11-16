冬の贅沢ミラノきた！ ドトール「炭火焼きローストビーフ」の新作

ドトールコーヒーショップは11月26日から、冬の新作メニューを発売します。
ローストビーフ×トリュフ香るソース！ 新作ミラノサンド
ドトールのオリジナルサンドメニュー「ミラノサンド」に、炭火焼きローストビーフを使った冬の新作が登場します。
▲ミラノサンド 炭火焼きローストビーフと彩りマリネ（690円）
しっとりとした炭火焼きローストビーフに、玉ねぎ、赤ピーマン、黄ピーマン、にんじん、セロリ、トマトの6種類の野菜を使ったマリネと、レッドオニオンを合わせています。
仕上げには、トリュフが香るシャリアピンソースをトッピング。ローストビーフの旨みを引き立てる、贅沢な味わいに仕上げているそうです。
明太バターのモーニングや冬スイーツも！
このほか、朝限定のホットサンドや、りんご香るロイヤルミルクティー、シナモロールをモチーフにしたスイーツなども登場します。
▲ホットモーニング 明太バター（570円〜）
厚切りトーストに明太ソースを塗り、バターとチーズをのせて焼き上げた朝限定メニューです。
午前10時30分まで販売。価格はブレンドコーヒー（S）またはアイスコーヒー（S）とのセットの場合で、ほかのドリンクも選べます。
▲りんご香るロイヤルミルクティー～青森県産りんご使用～（560円〜）
青森県産りんごを使ったアップルソースを加えたロイヤルミルクティー。りんごの爽やかな香りとミルクのやさしい甘みが特徴です。
▲シナモロールのふわふわチーズムース（580円）
シナモロールのしっぽをイメージした、真っ白なチーズヨーグルトムースケーキ。中にはシナモン香るりんごとカスタードを忍ばせています。
ドトール×シナモロールのオリジナルピック付きです。
▲ザクザク食感のドバイチョコムース（600円）
カダイフ入りピスタチオクリームに濃厚なチョコムースを重ねたケーキ。カダイフのザクザク食感が楽しめます。
実は冬の恒例
ドトールでは冬の時期にローストビーフを使ったミラノサンドを展開しており、昨年もトリュフ香るシャリアピンソースを合わせた商品を販売。
今年は新たに彩り豊かな野菜マリネを組み合わせています。
冬の贅沢ミラノ、食べたい！
今回、そそられるのは、やっぱりローストビーフのミラノサンド！
炭火焼きローストビーフに、彩り豊かな野菜マリネ。さらにトリュフ香るソースまで合わせるなんて、贅沢ですね。
見た目も華やかで、これは食べてみたい！
・発売日：2026年11月26日
（※文中の価格はすべて税込）
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