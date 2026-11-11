ごはんおかわり自由！ やよい軒の「チゲ定食」今年も登場、辛旨も

定食チェーン「やよい軒」は、「チゲ定食」と「辛旨チゲ定食」を11月17日から発売します。

冬の定番「チゲ定食」が今年も！

やよい軒に、冬の定番メニュー「チゲ定食」が今年も登場します。

今回は、海鮮の旨みと信州味噌のコクが特徴の「チゲ定食」と、さらに辛さを際立たせた「辛旨チゲ定食」の2種類が用意されています。

▲「チゲ定食」990円

「チゲ定食」は、豚肉とたっぷりの野菜を、ほたてやえびなどの海鮮の旨み、信州味噌、コチュジャンを合わせたスープで煮込んだ鍋定食。旨みと辛さが調和した味わいに仕上げているそうです。

▲「辛旨チゲ定食」1060円

「辛旨チゲ定食」は、4種類の唐辛子をブレンドした特製唐辛子パウダーを使用。通常のチゲ定食よりも、唐辛子の風味と辛さを強く感じられる仕立てだといいます。

また、それぞれの定食にニラチヂミを付けたメニューも用意されています。ニラチヂミは単品でも注文可能です。

▲「【ニラチヂミ付】チゲ定食」1210円

▲「【ニラチヂミ付】辛旨チゲ定食」1280円

実は世界共通の「NABE FAIR」！

今回のチゲ定食は、やよい軒が展開する世界共通「NABE FAIR」の日本国内第2弾メニューです。

同時期には、アメリカ、シンガポール、台湾のやよい軒でも、鍋を使ったメニューを展開しているそうです。

ごはんおかわり自由！

やよい軒といえば、定食のごはんはおかわり自由です。基本的に店内飲食の白米が対象です。

チゲで何杯いける？

ピリ辛のチゲは、白いごはんが進みそう！

アツアツのチゲをおかずに、ついついおかわりしてしまいそうですね！





・発売日：2026年11月17日

（※文中の価格はすべて税込）