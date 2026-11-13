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30周年のタフブックに新モデル「FZ-G3」登場！ マイナス10℃〜50℃で安定稼働

2026年11月13日 19時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　パナソニック コネクトは、過酷な現場環境に対応する10.1型堅牢タブレットPC「TOUGHBOOK（タフブック） FZ-G3」を発表した。2027年1月より発売される。

　新製品発表会では、タフブック30周年の歩みとともに、異常気象や人手不足といった課題に応える新製品コンセプトおよび技術仕様が公開された。

新製品「TOUGHBOOK FZ-G3」の主な特徴

　「FZ-G3」は、耐環境性、バッテリー駆動時間、拡張性、AI処理性能を高めた堅牢タブレットPCである（大画面モデル「FZ-34」も同時発表）。主な特徴は以下の通り。

① 耐衝撃性・防塵防滴性能と放熱設計

　MIL-STD-810Hに基づき、180cmからの合板落下試験および120 cmからの鉄板落下試験をクリア。IP66規格適合の防塵・防滴性能を備え、シリコン密閉と防水ファン構造を採用する。

　熱流体解析による冷却系の最適化により、-10℃〜50℃の環境下でも安定動作する。

② パウチセルバッテリーと3種類の容量構成

　タフブック初のパウチ型セルを採用し、薄型化と大容量化を実現。標準バッテリー装着時で約22時間（動画再生時・JEITA 3.0）、最大約31時間の駆動が可能。

・軽量タイプ（35Wh）11時間駆動
・標準タイプ（70Wh）22時間駆動
・大容量タイプ（99Wh）31時間駆動

　最軽量モデルは約1.07 kgで、従来比で約10%軽量化。保護ケースなしで運用できる。

③ インテル Core Ultra シリーズ3とCopilot+ PC対応

　インテルCore Ultra シリーズ3を搭載し、Copilot+ PCに対応。通信環境が限られた現場でも、端末単体で異常検出やレポート作成支援などのAI処理を実行できる。

④ モジュラー構造による拡張性と現場機能

　ICカードリーダーやバーコードリーダー等のオプションを後付けできるモジュラー構造を採用。手袋・水滴タッチ切替、デジタイザーペン、約1,260万画素リアカメラ（LED付）、約500万画素顔認証対応IRフロントカメラを備える。

　なお、すでに発表済みのタフブック「FZ-34」についてはこちらの記事で紹介している。あわせてチェックしてみてほしい。

堅牢さを披露するデモンストレーションも実施

　会場では、過酷な使用環境下でも端末が稼働し続けることを証明するため、中氏と司会者による3つの実機デモンストレーションが行われた。

・耐熱デモ

　会場内の温度計が51℃を示す炎天下想定の環境にて動作実演を実施。熱暴走せずスムーズに画面操作が行える様子が示された。

・耐水・防滴デモ

　ゲリラ豪雨を再現し、端末に大量の水滴を浴びせる演出を実施。水で濡れた状態のタッチパネルでも誤動作なく正確に操作でき、悪天候下でも作業を中断させない防滴性能が披露された。

・耐落下衝撃＆手袋操作デモ

　高所からの誤落下を想定し、実際に端末を落下させる衝撃テストを実施。落下後も問題なく動作を継続した。さらに作業用手袋（グローブ）を装着したままスムーズにタッチ操作が行える機能が実演された。

製品の主なスペック

製品名：
　TOUGHBOOK FZ-G3
画面サイズ：
　10.1型
プロセッサー：
　インテルCore Ultra シリーズ 3（Copilot+ PC対応）
メモリー：
　16GB LPDDR5X SDRAM
ストレージ：
　512GB (PCIe)
耐久性能：
　MIL-STD-810H（180cm合板/120cm鉄板落下）、IP66適合、動作温度 -10℃〜50℃
バッテリー：
　35 Wh / 70 Wh / 99 Wh（動画再生時約22時間、最大約31時間）
本体重量：
　約1.07 kg〜（最軽量構成時）
カメラ：
　リア：約1,260万画素（LED付） / フロント：約500万画素 IRカメラ
発売時期：
　2027年1月より

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