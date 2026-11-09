リビングのテレビやPCモニターに挿すだけで、世界中の映画やドラマ、アニメ、YouTubeなどの動画配信サービスを一瞬で楽しめるストリーミングメディアプレーヤーの絶対王者が、Amazonの「Fire TV Stick」シリーズ。

幾度ものモデルチェンジを重ねてきた超定番デバイスだけに、旧モデルを自宅のテレビに接続して愛用中の人も多いはず。しかし、旧型のセットアップ時に誰もが不満に感じたのは、テレビ背面のケーブルとコンセント周りのごちゃつきではないでしょうか。

これまでのモデルは、HDMI端子に本体を挿すだけでなく、付属のUSBケーブルとUSB充電器を使ってコンセントや電源タップから電源を供給するのが前提でした。テレビ裏の狭い隙間で配線が干渉したり、壁のコンセントまでケーブルが届かずに配線が垂れ下がったりと、これが地味なストレスでした。

さらに、出張先や旅行先のホテル、帰省先の実家のテレビで使おうと持ち出す際にも、テレビの近くに空きコンセントがあるかわからず、延長コードを用意する必要もありました。

そんな悩みを解決する新モデルが、最新モデルの「Fire TV Stick 4K」。直販価格は1万1980円で、最大4Kの高精細な映像美とドルビービジョン、ドルビーアトモスの迫力サウンドを網羅したスタンダードモデルです。

最大の進化点は、本体がスリムになっただけでなく、テレビに背面のUSBポートからの直接給電に対応したこと。壁のコンセントを探す必要も、かさばる電源アダプターを持ち歩く必要もありません。

テレビのHDMIとUSB端子に繋ぐだけで即座に起動し、あらゆる画面をスマートテレビ化してくれます。旧モデルからの買い替えはもちろん、初めての1台としてもおすすめの「Fire TV Stick 4K」の魅力をお届けします！