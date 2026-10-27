あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第252回
Amazon「Kindle（16GB）」
「Kindle」の段差、ついに消えた！ 画面がフラットになって超快適な新型で読書してみた
2026年10月27日 17時00分更新
日常の読書端末として完成された感があったAmazonのKindleですが、旧モデルで「画面のフチにある段差に指が引っかかる」「枠の溝にホコリやゴミが溜まるのが気になる」と、地味なストレスを感じていた人も多いのではないでしょうか。
そんな読書家の小さな不満を根底から覆す進化を遂げたのが、2026年版として登場した最新版「Kindle（16GB）」です！
2026年版の「Kindle（16GB）」は、ついに画面と周囲のベゼルがシームレスに一体化した滑らかなパネルになり、ページをめくるスワイプ操作の滑らかさが向上。さらに、前モデルを超える薄型化とシリーズ最軽量のボディー、最大25％向上した画面輝度、約30％の表示高速化により、通勤電車やカフェ、寝室での読書体験がグッと向上します。
前モデルから価格こそ引き上げられましたが、それを上回る操作性の向上と没入感が最新Kindleの魅力。日常の読書時間がどれほど快適になるかを、体験を交えて徹底レビューします！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）スワイプ時の引っかかりゼロ、平面になったE-Inkディスプレー
2）約140gと超軽量でコンパクト、どこにでも連れ出せる軽快さ
3）画面表示が約30％高速化＆最大25％明るくストレスフリー
購入時に確認したい2つのポイント
1）フルフラットゆえの滑りやすさと、防水防塵非対応
2）前モデルから1万円価格がアップ
🎬【2分で要約】Amazon「Kindle（16GB）」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第251回
スマホ全部入りアンドロイドはこれが無難！ スマホ高騰化時代でも戦える8万円切りのモトローラ機
-
第250回
AVテクニクスの「磁性流体」ってワードにむちゃ惹かれる、音だけじゃなくノイキャンも空間オーディオも最強クラスのヘッドホン
-
第249回
iPhone/Mac手のひらミニPCの王様！ Mac mini M6モデルは値上がりしてもやっぱり強かった
-
第248回
AVこのタブレットめちゃくちゃ見やすい画面が凄い！ハーフグレアで光を反射しないマットな質感、しかも文字も書きやすいNXTPAPER
-
第247回
ウェアラブルやっぱりApple Watchで決まり！ Series 12は計測が大きく進化、健康になりたい俺が本気で試してみた
-
第246回
AV【過去最高のコスパ】新AirPods 5は開放型なのにノイキャンもめっちゃ効いてるのがすごかった
-
第245回
スマホ鳴潮をガチでやるならこのタブレットだろ！ 最強CPUに有機EL、水冷装備の究極タブレットで実際に遊んでみた
-
第244回
スマホ10000mAhで電池問題を豪腕解決！ 絶大バッテリー内蔵だけど9ミリを切るシャオミのスマホはどんなもんだ？
-
第243回
トピックスこの防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
-
第242回
デジタルマウス疲れが限界な俺…日本企業が作った小型トラックボール「BSTBB700X」に移行したらすごく楽になった話
- この連載の一覧へ